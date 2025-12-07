Calcio, Promozione. Domenica da circoletto rosso su molti campi, Savona - Finale vale punti e fiducia

Meno due giornate alla sosta nel girone A di Promozione e, come nel girone di Eccellenza, si prospetta una domenica da tenere in profonda considerazione.
Le distanze sia nell’apice che nella coda della classifica restano serrate e ogni risultato può comportare anche variazioni di graduatoria rilevanti.
Partendo dai primi posti la capolista Praese risalirà la Val Bormida per affrontare un Bragno bisognoso di punti, mentre il Legino affronterò in trasferta la Sestrese, allungando il proprio sguardo verso la zona playoff.
Al “Faraggiana” l’Albissole testerà la capacità di reazione del Pontelungo, fresco del ko interno contro il Little Club. La Baia Alassio Auxilium torna al Ferrando dopo il successo sul Serra Riccò, Savona - Finale completa il quadro delle squadre della nostra provincia, in una sfida che sulla carta dovrebbe regalare gol ed emozioni, seppur le formazioni di Cola e Alessi non stiano attraversando una fase particolarmente brillante.