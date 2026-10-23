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Calcio | 23 ottobre 2026, 18:21

Calcio | Promozione. Gli arbitri e gli assistenti per la sesta giornata. Virtus Sanremese - Albenga a Ucci di Genova

Calcio | Promozione. Gli arbitri e gli assistenti per la sesta giornata. Virtus Sanremese - Albenga a Ucci di Genova

BORGO INCROCIATI – BAIA ALASSIO AUXILIUM

Arbitro: Stefano Falamischia (Savona)

Assistente 1: Fabio Cannella (Genova)

Assistente 2: Kaltoum El Fary (Savona)
 

CAMPESE F.B.C. – VENTIMIGLIA CALCIO

Arbitro: Alessio Carrea (Genova)

Assistente 1: Matteo Crotti (Genova)

Assistente 2: Irene Saveri (Genova)
 

CERIALE CALCIO – SAN CIPRIANO

Arbitro: Michele Calmatui (Genova)

Assistente 1: Carlos Alfredo Bedoya Marin (Savona)

Assistente 2: Alessio Tagliero (Savona)
 

MASONE – FINALE LIGURE

Arbitro: Francesco Righetti (Genova)

Assistente 1: Luca Prastaro (Genova)

Assistente 2: Manuela Sciutto (Novi Ligure)
 

PONTELUNGO 1949 – OLIMPIC 1971

Arbitro: Federico Gambaro (Genova)

Assistente 1: Mario Preci (Savona)

Assistente 2: Isabel Sulo (Albenga)
 

PRAESE 1945 – SAMPIERDARENESE

Arbitro: Elidjon Cekani (Genova)

Assistente 1: Davide Biggi (Genova)

Assistente 2: Nicola Garibaldi (Chiavari)
 

SESTRESE BOR. 1919 – SAN FRANCESCO LOANO

Arbitro: Pietro Bartolomeo Campodonico (Chiavari)

Assistente 1: Daniele Pistis (Genova)

Assistente 2: Matteo Moretti (Savona)
 

VIRTUS SANREMESE CALCIO – ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA

Arbitro: Luigi Ucci (Genova)

Assistente 1: Lorenzo Trucco (Imperia)

Assistente 2: Federico Sciortino (Genova)

Redazione

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