Calcio | Promozione. Gli arbitri e gli assistenti per la sesta giornata. Virtus Sanremese - Albenga a Ucci di Genova

BORGO INCROCIATI – BAIA ALASSIO AUXILIUM
Arbitro: Stefano Falamischia (Savona)
Assistente 1: Fabio Cannella (Genova)
Assistente 2: Kaltoum El Fary (Savona)
CAMPESE F.B.C. – VENTIMIGLIA CALCIO
Arbitro: Alessio Carrea (Genova)
Assistente 1: Matteo Crotti (Genova)
Assistente 2: Irene Saveri (Genova)
CERIALE CALCIO – SAN CIPRIANO
Arbitro: Michele Calmatui (Genova)
Assistente 1: Carlos Alfredo Bedoya Marin (Savona)
Assistente 2: Alessio Tagliero (Savona)
MASONE – FINALE LIGURE
Arbitro: Francesco Righetti (Genova)
Assistente 1: Luca Prastaro (Genova)
Assistente 2: Manuela Sciutto (Novi Ligure)
PONTELUNGO 1949 – OLIMPIC 1971
Arbitro: Federico Gambaro (Genova)
Assistente 1: Mario Preci (Savona)
Assistente 2: Isabel Sulo (Albenga)
PRAESE 1945 – SAMPIERDARENESE
Arbitro: Elidjon Cekani (Genova)
Assistente 1: Davide Biggi (Genova)
Assistente 2: Nicola Garibaldi (Chiavari)
SESTRESE BOR. 1919 – SAN FRANCESCO LOANO
Arbitro: Pietro Bartolomeo Campodonico (Chiavari)
Assistente 1: Daniele Pistis (Genova)
Assistente 2: Matteo Moretti (Savona)
VIRTUS SANREMESE CALCIO – ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA
Arbitro: Luigi Ucci (Genova)
Assistente 1: Lorenzo Trucco (Imperia)
Assistente 2: Federico Sciortino (Genova)