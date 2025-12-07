Calcio, Eccellenza. Millesimo - Fezzanese vale il primato. Pietra Ligure spettatrice interessata, gare salvezza per Carcarese e San Francesco

Sette squadre in appena quattro punti. E' sufficiente questo dato, dopo dodici partite, per certificare il grande equilibrio in vetta al campionato di Eccellenza.
A tenere alta la bandiera della nostra provincia c’è la capolista Millesimo, forte del combattuto successo ad Alassio contro la San Francesco Loano, attesa da un vero e proprio scontro diretto al “Viglino” con la Fezzanese.
Al primo posto inizia a strizzare l’occhio anche il Pietra Ligure, probabilmente la squadra in maggior spolvero di tutto il campionato. I biancocelesti di Moraglia dovranno però confrontarsi al San Carlo contro una Voltrese in rapida risalita.
Sfida particolarmente delicata al Gambino tra l’Arenzano e la Carcarese, mentre la San Francesco Loano proverà a sfruttare tra le mura del Bogliasco l’onda lunga generata dalla vittoria nel recupero contro il Taggia.