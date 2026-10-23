Calciomercato | Ora è ufficiale: Gabriel Graziani torna alla Cairese

Era ormai soltanto questione di ore per l'ufficialità del ritorno di Gabriel Graziani alla Cairese.

Il centrocampista ingauno, dopo essere stato aggregato alla prima squadra del Novara e aver vissuto una breve parentesi al Celle Varazze, è tornato in gialloblù. A Cairo ritroverà il fratello Thomas e mister Pietro Buttu, con i quali aveva già festeggiato la vittoria del campionato di Eccellenza con la maglia dell'Albenga.

Graziani sarà subito a disposizione per la sfida casalinga di domenica contro l'Athletic Club Albaro.