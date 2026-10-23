Cairo, Il Comune investe sullo sport: un piano di interventi da oltre 2 milioni e 400 mila euro

Il Comune di Cairo sta portando avanti un piano strutturato dedicato all'impiantistica sportiva di tutto il territorio comunale, che ha già tagliato i primi importanti traguardi e contemporaneamente guarda al futuro. Sommando i numerosi interventi già ultimati con successo, le opere di efficientamento completate e i grandi progetti strategici pronti a partire, la cifra complessiva stanziata dall'amministrazione per lo sport cairese supera i 2 milioni e 400 mila euro.

L'intervento di maggiore rilevanza economica e strategica per il futuro a medio termine riguarda la riqualificazione complessiva dello Stadio "L. Rizzo", un'operazione dal valore di 1.591.000 euro che permetterà di rimodernare l'intera area sportiva del complesso. La svolta decisiva è arrivata con la comunicazione ufficiale firmata dall'Avv. Simona Ferro, Vicepresidente della Giunta Regionale con delega allo Sport, che nella giornata del 22 ottobre ha formalizzato l'ammissione al co-finanziamento tramite il Fondo Strategico Regionale (FSR) per una quota principale pari a 1.113.700 euro. Lo stanziamento della Regione Liguria è già stato deliberato e programmato in due tranche simmetriche da 556.850,00 euro per l'anno 2027 e i restanti 556.850,00 euro per l'anno 2028. Rimanendo all'interno dello stesso complesso del "Rizzo", l'amministrazione ha invece già portato a compimento con successo l'intervento da 50.000 euro destinato alla nuova copertura del pallone ex tennis.

Una fetta consistente del piano d'investimenti si è già tradotta in realtà, sanando situazioni critiche e modernizzando le strutture esistenti. La Piscina Comunale e il Palazzetto dello Sport hanno completato la loro rivoluzione green: grazie a 126.896 euro (tra fondi PNRR e bilancio) sono stati ultimati l'installazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture e il relamping LED totale, esteso anche alle palestre interne del palazzetto. Sempre a Vesima, sono già stati conclusi i delicati lavori da 80.000 euro per la sistemazione del tetto della vecchia ala della struttura e l'intervento da ulteriori 80.000 euro per risolvere i danni post-alluvionali del vicino campo sportivo. Concluso anche il nuovo impianto di illuminazione del diamante da baseball in via XXV Aprile. Si tratta di un intervento, costato poco più di 340 mila euro, volto a rendere la struttura moderna, efficiente e pienamente funzionale anche per gli allenamenti serali.

Anche nella frazione di Bragno la rinascita post-alluvione dello Stadio "Paolo Ponzo" è ormai un fatto compiuto. Con un investimento di 50.000 euro, il Comune ha completato la messa in sicurezza della struttura, il rifacimento delle recinzioni, delle reti parapalloni e la riqualificazione del campetto da calcetto, ora dotato di un manto in sintetico di ultima generazione. È infine giunto al termine anche il cantiere in Via XXV Aprile, dove è stato interamente realizzato il nuovo e moderno impianto di illuminazione notturna del diamante da baseball, rendendo la struttura pienamente funzionale anche per i match serali.

Accanto ai traguardi già tagliati, la pianificazione comunale guarda all'immediato futuro con due importanti interventi. Sono stati appena affidati i lavori per il completo rifacimento del campo sportivo di Rocchetta Cairo, per un investimento programmato di 150.000 euro. Parallelamente, per lo Stadio "Cesare Brin", l'amministrazione ha mosso i primi passi operativi propedeutici al rifacimento completo della storica pista di atletica, affidando le analisi tecniche preliminari e il campionamento del fondo pista per valutarne lo smaltimento, con una copertura finanziaria già inserita nel bilancio comunale per l'avvio delle successive operazioni di cantiere.

L'assessore allo Sport di Cairo Montenotte, Marco Dogliotti, ha espresso profonda soddisfazione rimarcando il valore sociale e politico della manovra: "Questo importante pacchetto di interventi da oltre due milioni di euro, che vede molte importanti opere già completate e si arricchisce del finanziamento per il Complesso 'L. Rizzo', dimostra nei fatti come investire nelle strutture sportive sia un valore fondante e una priorità assoluta per la nostra amministrazione. Lo sport non è solo svago, ma è salute, presidio sociale e crescita per i nostri giovani. Garantire impianti moderni significa sostenere il tessuto vivo della nostra comunità.

Per questo voglio esprimere un sentito e doveroso ringraziamento a Regione Liguria e in particolare all'Assessore regionale allo Sport Simona Ferro per la costante vicinanza e per aver creduto fermamente nei nostri progetti, supportandoci con le risorse decisive del Fondo Strategico Regionale suddivise sulle annualità 2027 e 2028. Senza questa straordinaria collaborazione istituzionale, un piano di queste proporzioni non sarebbe stato possibile"!.



