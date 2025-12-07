 / Calcio

Calcio | 07 dicembre 2025, 12:48

Calcio, Seconda Categoria. Tutti in campo dopo gli anticipi

Calcio, Seconda Categoria. Tutti in campo dopo gli anticipi

GIRONE A

Quattro incontri nel pomeriggio dopo gli anticipi Camporosso - Sanremo 2000 e Riva Ligure - Real Santo Stefano.

Tutte le partite saranno dispute in provincia di Imperia.

La Villanovese proverà a reagire dopo il ko nel recupero in casa della capolista Argentina, mentre Borghetto B e Albingaunia Under 21 si preparano alle trasferte contro Golfodianese B e Carlin’s Boys.

A completare il programma, alle 17:00, la partita tra Vallecrosia e San Bartolomeo Cervo.


 

GIRONE B

Il sabato ha regalato un anticipo scoppiettante con il 4-4 del Corrent tra l’Under 21 della Carcarese e il Plodio.

La domenica si aprirà con il testacoda Sassello - Giusvalla, insieme a Mallare - Priamar, Nolese - Murialdo e Pallare Bardineto.

A ultimare il quadro il posticipo delle 18:00, tra Spotornese e Rocchettese.


 

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium