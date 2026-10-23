Al Molo 8.44 arriva Missione Zucca: Halloween comincia con un laboratorio creativo per bambini

Zucca, fantasia e tanta voglia di divertirsi, al Molo 8.44 è tutto pronto per il primo appuntamento dedicato ad Halloween.

Sabato 24 ottobre, dalle 15.30 alle 18.00, il centro di Vado Ligure ospiterà Missione Zucca, un laboratorio creativo organizzato in collaborazione con Il Giardino dei Sogni e pensato per coinvolgere bambini di tutte le età.

La protagonista del pomeriggio sarà naturalmente la zucca, uno dei simboli più amati della festa di Halloween. Ogni bambino potrà trasformarla in una creazione originale, sperimentando materiali, tecniche e decorazioni diverse in base alla propria età e capacità.

Un'occasione per mettere alla prova la fantasia, divertirsi e cominciare a respirare l'atmosfera di Halloween in compagnia.

Ma Missione Zucca sarà soltanto il primo di tre appuntamenti. Sabato 31 ottobre, dalle 15.30, arriverà Trick or Treat?, con trucca bimbi, giochi di animazione e il tradizionale giro dei negozi per il dolcetto o scherzetto, accompagnati dalle animatrici.

Domenica 1° novembre, invece, spazio ai travestimenti con la Grande Sfilata di Halloween, aperta a bambini, adulti e famiglie. Le iscrizioni inizieranno alle 15.30, mentre alle 16.00 prenderà il via la sfilata sulla passerella allestita per l'occasione. In palio il riconoscimento per la maschera più bella e per il gruppo più originale.

Con questi appuntamenti Molo 8.44 rinnova la propria attenzione alle famiglie, proponendo occasioni di intrattenimento che affiancano l'esperienza di shopping.

Il primo appuntamento è per sabato 24 ottobre al Molo 8.44 di Vado Ligure.