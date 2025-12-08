Calcio, Serie D. Lorenzo Insolito ha deciso il derby: "La più grande gioia calcistica della mia vita" (Video)

Lorenzo Insolito è il volto della gioia più pura. È il suo straordinario gol a regalare all'Imperia il derby contro la Sanremese valido per la Serie D 2025-26, disputato in un “Comunale” gremito e ribollente di tifo. Una rete pesantissima, che vale tre punti ma soprattutto entra di diritto nel cuore dei tifosi nerazzurri, diventando il simbolo di una giornata indimenticabile.

L'intervista

La partita è stata tesa, combattuta, con ritmi alti e pochissimi spazi. Come spesso accade nei derby, a regnare è stato l’equilibrio, con le due squadre attente a non scoprirsi. A rompere l’empasse ci ha pensato proprio Insolito, che nel primo tempo ha trovato il guizzo decisivo.

Un istante che resterà per sempre impresso nella sua memoria: "Finora è l’emozione più grande della mia vita calcistica. Sono stati momenti emozionanti subito dopo il gol grazie al nostro pubblico che è esploso. Non avevo mai giocato in un’atmosfera così, è stato bellissimo" ha raccontato a fine gara, con il sorriso ancora stampato sul volto.

Un’esultanza carica di significato, accompagnata da una dedica speciale: "Il gol è per mia mamma e per i nostri tifosi", ha spiegato, sottolineando il legame con la famiglia e con gli Ultras che in questi mesi non hanno mai fatto mancare il proprio sostegno alla squadra.

Non sono mancati infatti riferimenti al momento delicato vissuto dalla società: "I problemi societari? Quando entriamo in campo cerchiamo sempre di dare il massimo", ha sottolineato Insolito, dimostrando maturità e spirito di appartenenza. In campo, le incertezze extra-sportive lasciano spazio solo all’impegno e alla voglia di lottare per la maglia.