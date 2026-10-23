Vela | Cinquanta candeline per il Campionato Invernale del Tigullio

Il Campionato Invernale del Tigullio raggiunge la boa numero 51. Cinquantunesima edizione per la rassegna di vela d'altura in programma da domenica 8 novembre 2026 a domenica 14 febbraio 2027 con il patrocinio del Comune di Lavagna, il supporto della Marina di Lavagna e l'organizzazione a cura del Comitato Circoli Velici Tigullio formato da Circolo Nautico Lavagna, Circolo Nautico Rapallo, Circolo Velico S.Margherita Ligure, Lega Navale Chiavari-Lavagna, Lega Navale Rapallo, Lega Navale di S.Margherita Ligure, Lega Navale di Sestri Levante, Yacht Club Chiavari e Yacht Club Italiano.





Gli equipaggi saranno in gara nelle classi ORC, IRC, monotipo e rating FIV, nell'ambito di due manche da tre week end cadauna. La prima sarà articolata nelle giornate di domenica 8 novembre, sabato 21 novembre e domenica 22 novembre, sabato 12 e domenica 13 dicembre 2026. La seconda si terrà nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 gennaio, sabato 30 gennaio e domenica 31 gennaio, sabato 13 e domenica 14 febbraio 2027 (giornata di premiazione). Sono previste numero 10 prove per la prima manche, numero 12 per la seconda manche e 22 per il Campionato. Ogni giorno potranno essere disputate massimo tre prove.



La storica edizione del cinquantenario si è confermata un successo di altissimo livello tecnico e organizzativo. I vincitori assoluti delle rispettive categorie sono stati To Be (ORC A-B), l'Italia Yacht 11.98 dell'armatore Stefano Rusconi (Yacht Club Italiano), che ha conquistato il gradino più alto del podio superando la concorrenza di CheStress³ e Spirit of Nerina, Sease (ORC C), il Farr 30 di Giacomo e Franco Loro Piana (Yacht Club Costa Smeralda), capace di collezionare ben dieci vittorie su tredici regate disputate. Affermazioni anche per Ariarace (Rating FIV A) e Mary Star of the Sea (Rating FIV B) di Bram Renier.



Sabato 7 novembre si terrà la Pre Winter Championship Race, con partenza e arrivo a Lavagna e suggestivo passaggio da Portofino. Le barche saranno divise in due categorie: Sport Boat e Cruising Boat. Per ogni categoria verranno premiati i primi 3 classificati dei gruppi LOA: superiore a 14,01 metri, da 10,01 a 14 metri, inferiore a 10 metri.



"Il Campionato Invernale del Tigullio, giunto alla cinquantunesima edizione, è una testimonianza concreta della forza della tradizione velica ligure e della capacità dei nostri circoli di fare squadra – dichiara Simona Ferro, vicepresidente della Regione Liguria e assessore allo Sport, nel corso della presentazione avvenuta oggi presso la sala consiliare del Comune di Lavagna –. La vela unisce preparazione, rispetto delle regole e spirito di collaborazione, valori importanti anche per la crescita dei giovani. Portare gli equipaggi nel Golfo del Tigullio da novembre a febbraio significa inoltre valorizzare il territorio e la sua vocazione marinara anche al di fuori della stagione estiva. Ringrazio gli organizzatori, le istituzioni e tutti coloro che contribuiscono a questa manifestazione: continueremo a guardare con attenzione alle iniziative che rafforzano il legame tra sport, comunità e promozione della Liguria".



"Il Pre Winter Championship Race rappresenta un' importante occasione per accogliere a Lavagna velisti e appassionati, valorizzando il ruolo del mare e dello sport all' aria aperta nella promozione turistica del territorio – afferma il Sindaco di Lavagna Gian Alberto Mangiante - La vela e il Campionato Invernale del Tigullio costituiscono un'opportunità significativa per rafforzare l'attrattività della nostra città promuovendo un turismo outdoor capace di valorizzare Lavagna anche al di fuori della stagione estiva".





"Questa storica manifestazione, che si svolge nelle splendide acque del Golfo del Tigullio, unisce da decenni una straordinaria tradizione marinara a un altissimo livello tecnico e competitivo – afferma il deus ex machina Franco Noceti - Per gli equipaggi, regatare nel Tigullio durante i mesi invernali significa confrontarsi con condizioni meteomarine estremamente variabili e stimolanti. Il valore sportivo dell'evento è altissimo, poiché funge da perfetto banco di prova per testare nuove imbarcazioni, affinare le manovre e preparare i team in vista delle grandi regate d'altura della stagione primaverile ed estiva. Oltre all'indiscusso prestigio agonistico, il campionato ricopre un ruolo socio-economico fondamentale per il territorio ligure. Nei mesi di bassa stagione, l'evento genera un importante indotto turistico, portando centinaia di armatori, velisti e appassionati ad affollare le banchine, i ristoranti e le strutture ricettive locali. Questa continuità sportiva esalta la bellezza del paesaggio e consolida la Liguria come capitale intramontabile della vela".



Per i quattro mesi dell'evento, la partenza della prima prova, per le regate che si svolgeranno la domenica, potrà essere effettuata a partire dalle ore 9, per quelle del sabato dalle ore 12. L'Invernale è affiancato da storici partner come Venti Sails, attiva anche nell'organizzazione degli allenamenti previsti nelle mattinate del sabato, e Grondona.





