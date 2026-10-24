Savona | Nasce Symposium Ets Liguria: Roberto Pizzorno sarà il coordinatore

Fare rete e mettere in relazione associazioni, istituzioni, mondo dello sport, volontariato e realtà del Terzo Settore per costruire nuove opportunità per il territorio. È questo l’obiettivo che si è dato il coordinamento regionale di Symposium ETS, nominato a Savona a margine di un interessante convegno sulle problematiche delle ASD e degli ETS, con l’imprimatur del presidente nazionale di Symposium, l'onorevole Carmelo Carrara. Una realtà che punta a sviluppare una vera e propria rete tra le organizzazioni del Terzo Settore, favorendo collaborazione, partecipazione e funzioni sussidiarie a sostegno delle comunità.

A promuovere l’appuntamento savonese è stato Roberto Pizzorno, presidente del Comitato Regionale Liguria della Libertas, in collaborazione con Francesco Rossello, assessore allo Sport del Comune di Savona.

Il coordinamento ligure sarà guidato dallo stesso Roberto Pizzorno, insieme ai vice coordinatori Giuseppe Coniglio, numero uno di Anas Liguria, e Giovanni Cepollini, guida regionale della Fita. Del coordinamento fanno inoltre parte Francesco Ciocca (Libertas), Francesco Lima (Anas) e Alessio Dalmazzone (Fita).

Il presidente nazionale di Symposium ETS, Carmelo Carrara, ha spiegato che il coordinamento non vuole essere una nuova realtà associativa, bensì una rete del Terzo Settore capace di mettere in collegamento esperienze e competenze diverse, oltre che di sviluppare progetti comuni nei settori del welfare, dello sport, del volontariato, dell’educazione dei giovani e della promozione sociale. Particolare attenzione sarà dedicata al rapporto tra sport, volontariato e comunità educante, con uno sguardo rivolto all’Educazione ai Diritti Umani attraverso lo Sport e l’Attività Fisica.

Si tratta di un progetto in cui lo sport può assumere un ruolo che va ben oltre l'aspetto agonistico, diventando uno strumento di inclusione, partecipazione, educazione, benessere e cittadinanza attiva. L'idea è quella di superare la frammentazione e favorire una collaborazione più stretta tra soggetti diversi, valorizzando le esperienze già presenti sul territorio.

Hanno partecipato al convegno in qualità di relatori: Carmelo Carrara (presidente di Symposium ETS), Francesco Lima ( ANAS),Corrado Genova (segretario generale UPKL), Giunio Lavizzari Cuneo (consigliere nazionale F.I.T.A.), Antonio Lufrano (portavoce ANAS) e Felicino Vaniglia (in rappresentanza della Libertas). Ha moderato l'incontro la giornalista Laura Sicco.