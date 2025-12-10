 / Calcio

Calcio. Il Cisano conferma le dimissioni di Ricotta: "Garantiremo la continuità sportiva"

Il comunicato:

"L'ASD Cisano comunica con dispiacere l'accettazione delle dimissioni di Roberto Ricotta dalla carica di Direttore Sportivo della società.

Si ringrazia Roberto Ricotta per il lavoro svolto e per il contributo dato alla costruzione della squadra.

Il Consiglio Direttivo dell'ASD Cisano esprime la propria gratitudine per l'impegno e la dedizione dimostrati  e gli augura ogni successo per le future sfide professionali.

La società comunica inoltre,che saranno prese le necessarie misure per garantire la continuità e la futura gestione sportiva.

Il Consiglio Direttivo dell'ASD Cisano"

