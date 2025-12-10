Pallanuoto. La Rari risponde presente anche con il Telimar Palermo: alla "Zanelli" successo biancorosso 18-13

La Rari Nantes Savona batte il Telimar Palermo nel match valido per la 12esima giornata del campionato di Serie A1 di pallanuoto. Alla "Zanelli" la squadra di Alberto Angelini si è imposta 18-13 al termine di una gara combattuta contro una squadra capace di dimostrare molto più di quanto direbbe la classifica, che attualmente la vede relegata in zona playout con appena nove punti.

Capitan Rizzo e compagni salgono così a 30 punti in classifica, soli alle spalle della coppia di testa formata da Recco e Brescia a quota 36. Sabato, alle 16 ad Albaro contro il Quinto, l'ultima fatica del 2025.



LA PARTITA

Prima frazione all'insegna dell'equilibrio, con i biancorossi sempre in vantaggio di misura ma puntualmente raggiunti: 4-4 il risultato dopo i primi otto minuti. A segno per la Rari Gullotta, Bruni e Figlioli due volte, di cui una su rigore

Nel secondo tempo i padroni di casa ripartono forte e allungano sul 6-4 grazie ancora a Figlioli e al primo sigillo di giornata di Leinweber, autore di un pallonetto delizioso. Il Telimar accorcia su rigore prima del gol di Bruni, opportunista e rapace su assist di Leinweber. Gli ospiti, però, non si scompongono e colpiscono per ben due volte riequilibrando la contesa trascinati da un grande Vucurovic. Occhione, con il più classico dei gol dell'ex, riporta avanti Savona; Leinweber firma la sua personale doppietta, ma Palermo non ne vuole sapere di mollare e a 17 secondi dall'intervallo lungo si riporta a -1 (9-8).

Alla ripresa delle ostilità sale in cattedra il portiere del Telimar Massaro (ex Rari e Primorac Kotor) che prima neutralizza un rigore di Leinweber e poi si ripete su un'altra conclusione del giovane ungherese. Il numero 11 biancorosso si rifà poco dopo con un nuovo rigore, questa volta trasformato in maniera esemplare. Entra nel tabellino dei marcatori anche il capitano della Rari, Valerio Rizzo, per il momentaneo 11-8. Da applausi, a seguire, il nono gol ospite firmato da Savejlic con un gran pallonetto. Palermo accorcia ancora ritornando a -1, Leinweber su rigore riporta Savona sul doppio vantaggio. A 36 secondi dal termine della frazione arriva il gol di Occhione, quindici secondi dopo quello del Telimar (13-11).

È di Leiwember il gol (il quinto personale) del 14-11 che apre le marcature nel quarto e ultimo tempo. Telimar che ritorna a -2 a 5.33 dalla fine, Bruni però ristabilisce le distanze a 4.50. Poco dopo arriva anche il primo gol savonese di Marini, proprio contro gli ex compagni di squadra. A 2.26 dalla conclusione ancora in gol Leinweber. Prima della sirena finale ancora due reti, una per parte: dell'italoargentino Pozo per il Telimar, di Rocchi, invece, per la Rari. Risultato finale 18-13 per i padroni di casa.

