Calcio | San Michele. La gavetta non fa paura a mister Poggi: "Società e staff sono una garanzia, ho trovato ragazzi con grande entusiasmo"

Il cambio in panchina ha portato subito linfa nuova in casa San Michele. Dopo l'interruzione del rapporto con il tandem formato da Torregrossa e Rotiroti, la società ha affidato la guida della squadra a mister Poggi, capace di porre propria impronta sul gruppo ingauno.

Un impatto eccellente per il nuovo allenatore, capace di conquistare il passaggio del turno in Coppa Liguria e di centrare due vittorie nelle prime due giornate di campionato contro Real Santo Stefano e San Bartolomeo Cervo. Domani, alle ore 18:00, un nuovo test allo stadio "Riva" per affrontare il Sanremo 2000 nel posticipo della terza giornata.

Una full immersion immediata per il tecnico, dopo le esperienze sulle panchine di Vadino e Albingaunia.



Mister, il richiamo della panchina ha avuto la meglio.

"Non sono stato tanto a focalizzarmi sulla categoria: ascolto molto le mie sensazioni e finora non mi sono mai sbagliato. Questa volta ho seguito l'istinto: ho sentito grande fiducia, che è la cosa che conta di più, sia da parte della società — e in particolare del presidente Cesare Renzini, che per me è una garanzia perché è un uomo che sa di calcio — del preparatore dei portieri Borreani e dei ragazzi.

Ho trovato infatti una squadra super disponibile e con una grandissima voglia di emergere, di lavorare e di far bene. Certo, siamo partiti un po' in ritardo rispetto ad altri e questo a livello di costruzione può pesare un pochino, ma il gruppo ha un potenziale di rilievo e cercheremo di tirarlo fuori al massimo."



Per mister Poggi l'approdo in questa categoria non rappresenta necessariamente un passo indietro, ma un' ulteriore esperienza da mettere a bagaglio

"Non mi vergogno a fare la gavetta, ho grande rispetto per chi l'ha fatta e non ho assolutamente problemi a scendere in Seconda Categoria. L'obiettivo è allenarsi, crescere e fare bene. Fortunatamente alla San Michele non ci sono pressioni di sorta: se saremo bravi e ci meriteremo nei prossimo mesi qualcosa in più, ci faremo trovare pronti; altrimenti saremo pronti a intraprendere un percorso più lungo."



I blu sono al momento in vetta, ma Borghetto e Carlin's Boys partono con i favori del pronostico.

"Sono realtà strutturate da tempo e con organici molto importanti. Noi dobbiamo ragionare partita su partita, già a partire da domani contro il Sanremo 2000: mano a mano scopriremo a nostra volta quale cammino potremo percorrere, nel primo anno, dopo la rifondazione del club".