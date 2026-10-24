Sanremese, Panuccio dopo il pari di Millesimo: "Dobbiamo essere più arrabbiati, abbiamo i mezzi per vincere" (Video)

Un punto prezioso per il campo sul quale è arrivato, ma accompagnato dalla sensazione di un’occasione non sfruttata fino in fondo. La Sanremese pareggia 1-1 contro il Millesimo nell’anticipo del sabato, diventando la prima squadra del campionato a uscire con un risultato utile dal “Miglino”.

I matuziani partono nel migliore dei modi e passano in vantaggio dopo appena tre minuti con Klimavicius, ma non riescono a dare continuità a un ottimo avvio. Al primo minuto della ripresa arriva così il pareggio di Ghibaudo, che impedisce alla formazione di Gianluca Festa di portare a casa la vittoria.

Al termine dell’incontro, a commentare la prestazione è stato Marcello Panuccio, responsabile dell’area tecnica della Sanremese. Il dirigente non ha nascosto il rammarico per una gara che, dopo un primo tempo ben interpretato, avrebbe potuto essere gestita diversamente.

Panuccio: "Eravamo venuti qui per vincere". "Abbiamo avuto un ottimo approccio su un campo difficile. Conoscevamo il terreno di gioco, l’atmosfera e il valore dell’avversario. Da un lato possiamo essere soddisfatti per aver portato via un punto, ma eravamo venuti qui per vincere la partita e non ci siamo riusciti".

La Sanremese ha sbloccato immediatamente l’incontro e, durante la prima frazione, è riuscita a mantenere il controllo attraverso ordine e aggressività. Dopo l’intervallo, però, la squadra è rientrata in campo con un atteggiamento differente. "Nel secondo tempo siamo entrati in maniera diversa rispetto al primo e questo è evidente. Dovevamo essere più bravi in occasione del gol subito e anche nella gestione di altri palloni. Sapevamo che continuando a essere aggressivi avremmo creato delle occasioni, come è accaduto con Ganz, Cipriani, Andreis e Usai".

Opportunità che non sono state trasformate nella rete del nuovo vantaggio, lasciando così aperta una partita diventata progressivamente più complicata.

"Ripartiamo dall’ottimo primo tempo". Panuccio ha individuato nella prima parte della gara il punto dal quale ripartire. Prima dell’intervallo, infatti, i matuziani avevano mostrato una buona organizzazione in entrambe le fasi. "Dobbiamo prendere quello che abbiamo fatto di buono nel primo tempo, quando abbiamo gestito bene la partita, siamo stati pericolosi e, in fase di non possesso, siamo stati perfetti e ordinatissimi. Dispiace perché volevamo i tre punti, ma non siamo riusciti a conquistarli".

Il pareggio di Millesimo allunga comunque la serie utile della Sanremese, che continua a muovere la classifica. Il rendimento esterno, tuttavia, resta uno degli aspetti sui quali intervenire per avvicinarsi alle posizioni più alte. "Dal punto di vista delle prestazioni e dei punti dobbiamo fare meglio. Fuori casa abbiamo alternato situazioni differenti, anche se siamo all’interno di un periodo positivo e non stiamo perdendo. Quando però non vinciamo dobbiamo essere più arrabbiati, perché abbiamo i mezzi per poterlo fare".

"È soprattutto una questione di gestione". Secondo Panuccio, il problema non riguarda tanto la mancanza di calciatori capaci di saltare l’uomo, quanto la lettura dei diversi momenti della gara. "Ogni squadra viene costruita con una propria identità. Ci sono formazioni che giocano maggiormente sull’ampiezza, altre più strette, alcune ricercano l’uno contro uno e altre ancora preferiscono soluzioni manovrate. Anche oggi avevamo in campo giocatori bravi nell’uno contro uno, come Andreis, Nguegang e Usai, oltre ad altri elementi della rosa con quelle caratteristiche".

Il responsabile dell’area tecnica ha quindi richiamato alcuni episodi già vissuti in trasferta durante questa prima parte della stagione. "Abbiamo pareggiato a Valenza al 93’, oggi non abbiamo gestito bene il secondo tempo e qualcosa di simile ci era accaduto anche contro il Chisola. Dobbiamo migliorare nell’attenzione, nella gestione e nella capacità di capire i momenti della partita".

Un campionato equilibrato, ma la Sanremese non vuole perdere terreno. Panuccio ha infine sottolineato l’equilibrio di un Girone A nel quale ogni giornata può riservare risultati inattesi. "Il campionato sta dimostrando di essere di ottimo livello. Tutte le domeniche arrivano risultati magari inaspettati e campi che si rivelano molto più difficili di quanto si potesse pensare dall’esterno".

La Sanremese continua dunque il proprio percorso senza perdere, ma il pareggio di Millesimo lascia la consapevolezza che per alzare ulteriormente il livello sarà necessario trasformare alcune buone prestazioni in vittorie. "Il percorso è lungo, ma sappiamo di non poter perdere altro terreno. Abbiamo ben chiaro il tipo di campionato che vogliamo disputare".