Paratriathlon, Albenga ha accolto i migliori talenti azzurri: un raduno all’insegna dello sport e dell’inclusione

Si è svolto con grande successo il raduno di paratriathlon ad Albenga, tenutosi dal 5 all’8 dicembre 2025, che ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diverse regioni, impegnati in quattro giorni di allenamenti intensivi, confronto tecnico e crescita sportiva.

Un appuntamento di grande valore non solo sportivo, ma anche umano e inclusivo, che ha trasformato il territorio ingauno in un vero punto di riferimento per il movimento paralimpico. Gli atleti hanno potuto lavorare in un contesto accogliente, all’avanguardia e fortemente sensibile ai valori dello sport per tutti.

Un ringraziamento speciale va al Sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, per la sua preziosa visita agli atleti durante il raduno: un gesto di grande attenzione e vicinanza che ha rappresentato un segnale forte di sostegno allo sport paralimpico e ai suoi protagonisti.

Si ringrazia inoltre la Piscina di Albenga per aver ospitato la delegazione, mettendo a disposizione spazi e strutture fondamentali per lo svolgimento delle sessioni di nuoto in un clima di piena collaborazione e professionalità.

Un sentito grazie va anche al Comune di Albenga e al Comune di Villanova di Albenga per il supporto istituzionale e logistico, che ha contribuito in maniera determinante alla perfetta riuscita dell’evento.

Il raduno di Albenga si conferma così un’importante tappa nel percorso di crescita del paratriathlon italiano, nel segno dello sport, dell’inclusione e della collaborazione tra istituzioni, territorio e atleti.