Pallanuoto, la Rari Nantes Savona non si ferma: Quinto battuto 17-13 alla “Zanelli”

Non si ferma la corsa della Rari Nantes Savona. Alla “Zanelli”, nel match valido per la quarta giornata della Regular Season del campionato di Serie A1, i biancorossi di Alberto Angelini hanno superato l'Iren Genova Quinto per 17-13.

Una vittoria conquistata con più fatica di quanto lasci intendere il risultato finale, quella odierna, contro una compagine che conosce bene il gruppo savonese, reduce da una settimana intensa sia per chi ha vissuto l'esperienza con la Nazionale (impegnata in amichevole contro la Spagna ndr) sia per chi è rimasto a Savona a faticare in vista dei prossimi numerosi appuntamenti tra campionato e coppa europea. Le due realtà, infatti, si conoscono bene anche in virtù dei diversi allenamenti congiunti disputati.

Meno brillante rispetto al solito, quindi, il Savona, che dopo avere chiuso sotto il primo tempo (2-3) ha ribaltato la situazione nel secondo parziale, concluso con il punteggio complessivo di 8-7, per poi allungare nel terzo tempo (13-10). Negli ultimi otto minuti la Rari ha legittimato la vittoria, chiudendo la gara con un vantaggio di quattro reti.

A segno per la squadra di casa sono andati Occhione, autore di ben sei reti, Gil Cedó, Giribaldi, Gullotta e Bruni con due marcature ciascuno. Una rete a testa, invece, per Cora, Condemi e Valle.

Al termine della gara, un appuntamento importante in casa Rari: nell'atrio dell'impianto di corso Colombo è stato inaugurato il Delfina Point, il primo punto vendita in Italia del brand specializzato in abbigliamento tecnico e attrezzatura personalizzata per gli sport acquatici.

Tornando agli impegni in vasca, giovedì prossimo è in programma l'esordio nella fase a gironi della LEN Euro Cup. Un altro match casalingo per i biancorossi: alla “Zanelli”, alle 18.45, la sfida contro il Primorac Kotor.