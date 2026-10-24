Rugby | Il movimento ligure riparte a pieno regime, tutti gli appuntamenti del fine settimana

Dopo i rinvii dello scorso fine settimana, legati all’allerta meteo arancione, il rugby ligure torna protagonista con un programma completo, dalla Serie A ai raggruppamenti giovanili. Un calendario fitto di appuntamenti che coinvolge tutte le fasce d’età e nel quale trova spazio anche il Savona, impegnato in diverse categorie tra campionati e attività di base.

Il primo appuntamento per i biancorossi è fissato per domenica 25 ottobre alle 14.30 alla Fontanassa, dove la prima squadra affronterà il Biella nella seconda giornata del girone di Serie B. Entrambe le formazioni sono ancora ferme a zero punti dopo il turno inaugurale e cercheranno quindi il primo risultato utile della stagione.

Sempre domenica, alle 12.30, l’Under 18 regionale sarà impegnata in trasferta sul campo Zucconi di Alessandria contro l’URPA, nella seconda giornata del campionato. Il fine settimana si chiuderà con la partecipazione dell’Under 12 al raggruppamento in programma sabato 24 ottobre alle 10 al campo P. Valle di Imperia. Oltre ai padroni di casa e al Savona, saranno presenti CUS Genova, Reds, Rugby Fun, Sanremo e Superba.





Il programma della Serie A propone sabato 24 ottobre alle 16 la sfida tra CUS Genova e CUS Milano, in calendario allo stadio Carlini-Bollesan. In Serie C, invece, la seconda giornata si svilupperà interamente domenica alle 14.30, con Vespe Cogoleto-Amatori Genova, Imperia-RFC Spezia, Province dell’Ovest-Pro Recco e URPA-CUS Genova.

Domenica spazio anche al campionato nazionale Under 18, con il CUS Genova che alle 12.30 ospiterà il CUS Torino al Carlini-Bollesan. Nella competizione regionale, oltre alla partita del Savona, si giocheranno CUS Genova 2-Pro Recco, domenica alle 15, e Imperia-Vespe Cogoleto, alle 12.30.

Per l’Under 16 sono in programma domenica alle 11 Vespe Cogoleto-Sanremo e Province dell’Ovest-CUS Genova, mentre sabato a Biella si svolgerà un appuntamento dedicato all’attività femminile: alle 13 scenderanno in campo le formazioni Under 18 e Under 16 a XV e l’Under 14 a XIII.

Il calendario dell’Under 14 prevede sabato alle 15.30 Vespe Cogoleto-RFC Spezia-Genova 2, Imperia-CUS Genova 1 e il raggruppamento Pro Recco-Province dell’Ovest-Amatori Genova.





Il programma proseguirà martedì 27 ottobre con un appuntamento internazionale allo stadio Pian di Poma di Sanremo. Alle 18 la Selezione Liguria Under 17 affronterà gli inglesi gallesi di Islwyn Schools, formazione scolastica proveniente dal Galles, in una sfida che offrirà ai giovani rugbisti liguri un’occasione di confronto con una realtà straniera.

A completare il fine settimana sarà l’attività Under 12, con un secondo raggruppamento sabato alle 10 al campo C. Androne di Recco. Parteciperanno Pro Recco, Amatori Genova, CUS Genova, Province dell’Ovest, RFC Spezia e Superba.

Dalla Serie B alle categorie giovanili, il ritorno in campo coinvolgerà così l’intero movimento regionale, con il Savona tra le società chiamate a riprendere l’attività dopo lo stop imposto dal maltempo.