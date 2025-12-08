Karate. Tanti buoni risultati per il Full Metal Club di Albenga ai Campionati Asi di Cornaredo

Nella giornata di domenica 7 dicembre 2025, oltre 700 atleti provenienti da tutta Italia si sono sfidati al Campionato Nazionale ASI Karate 2025 – Memorial Maestro Alfredo Cherubino, una delle manifestazioni più partecipate nel panorama marziale nazionale.
La SSD Full Metal Club di Albenga, presieduta da Andrea Grazia, ha ottenuto risultati di grande prestigio, confermando il valore tecnico dei propri giovani karateka.
Primi posti
Kata / Kumite
Antonino De Francesco – 1° kumite categoria -52 kg
Davis Gjoka – 1° kata
Secondi posti
Virginia De Francesco – 2° kata e 2° kumite -38 kg
Dennis Sirghi – 2° kata (cintura nera)
Terzi posti – Kata
Anna Eda Corsini
Chiara Bottigliero
Gabriele Sirghi
Daniel Buccheri
Terzi posti – Kumite
Emma Bergallo – -47 kg
Pietro Piccinini – -40 kg
Dennis Sirghi – -70 kg
Gabriele Sirghi – +45 kg
Quarto posto
Daniel Buccheri – kumite -40 kg
Quinto posto
Francesco Gasparini – kata (cintura arancione)
«Un grazie è dovuto ai Maestri Vincenzo Tripodi, Docente Nazionale ASI, e all’Istruttore Giuseppe De Francesco, 3° Dan, per l’impegno costante verso i ragazzi e la nostra società» – dichiara il presidente Andrea Grazia, soddisfatto per i risultati ottenuti e per lo spirito dimostrato dagli atleti.