Karate. Tanti buoni risultati per il Full Metal Club di Albenga ai Campionati Asi di Cornaredo

Nella giornata di domenica 7 dicembre 2025, oltre 700 atleti provenienti da tutta Italia si sono sfidati al Campionato Nazionale ASI Karate 2025 – Memorial Maestro Alfredo Cherubino, una delle manifestazioni più partecipate nel panorama marziale nazionale.

La SSD Full Metal Club di Albenga, presieduta da Andrea Grazia, ha ottenuto risultati di grande prestigio, confermando il valore tecnico dei propri giovani karateka.

Primi posti

Kata / Kumite

Antonino De Francesco – 1° kumite categoria -52 kg

Davis Gjoka – 1° kata



Secondi posti

Virginia De Francesco – 2° kata e 2° kumite -38 kg

Dennis Sirghi – 2° kata (cintura nera)



Terzi posti – Kata

Anna Eda Corsini

Chiara Bottigliero

Gabriele Sirghi

Daniel Buccheri



Terzi posti – Kumite

Emma Bergallo – -47 kg

Pietro Piccinini – -40 kg

Dennis Sirghi – -70 kg

Gabriele Sirghi – +45 kg





Quarto posto

Daniel Buccheri – kumite -40 kg





Quinto posto

Francesco Gasparini – kata (cintura arancione)

«Un grazie è dovuto ai Maestri Vincenzo Tripodi, Docente Nazionale ASI, e all’Istruttore Giuseppe De Francesco, 3° Dan, per l’impegno costante verso i ragazzi e la nostra società» – dichiara il presidente Andrea Grazia, soddisfatto per i risultati ottenuti e per lo spirito dimostrato dagli atleti.