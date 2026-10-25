Calcio | Fattore Sogno per il Savona, battuto il Vallescrivia e secondo posto confermato

Il Savona ha superato 2-1 il Vallescrivia in trasferta, conquistando tre punti al termine di una gara dai due volti. I biancoblù hanno costruito il doppio vantaggio nella prima mezz'ora, con Sogno protagonista e preciso dal dischetto, ma il rigore trasformato da Fassone prima dell'intervallo ha riaperto la partita. Nella ripresa i padroni di casa hanno aumentato la pressione e sfiorato più volte il pareggio, senza però riuscire a trovare la rete.

L'avvio ha premiato l'iniziativa degli ospiti, che hanno cercato soprattutto la profondità per mettere in difficoltà la retroguardia avversaria. Dopo una prima opportunità capitata a Rezi, il Savona ha insistito e ha trovato il vantaggio: Pili è riuscito a crossare dalla sinistra, Sogno si è fatto trovare pronto sul secondo palo e da pochi passi ha depositato il pallone in rete.

La squadra biancoblù ha mantenuto il controllo delle operazioni e al 28' ha beneficiato di un calcio di rigore. Sogno ha anticipato il portiere Bon in uscita ed è stato atterrato, inducendo l'arbitro a indicare il dischetto. Lo stesso attaccante si è incaricato della battuta e ha firmato il 2-0, spiazzando solo in parte l'estremo difensore, che si è tuffato alla propria destra mentre il pallone è passato centralmente.

Il doppio svantaggio ha costretto il Vallescrivia a cambiare atteggiamento. I locali hanno provato ad alzare il baricentro e al poco dopo la mezz'ora hanno conquistato un penalty grazie all'iniziativa di Ramos, atterrato da Colombo nei pressi della linea di fondo. Fassone ha scelto il cucchiaio e ha accorciato le distanze, riportando in partita i genovesi.

La ripresa si è aperta con un'occasione per Galli, poi la conclusione incrociata di Sassari è stata respinta da Bon. Poco dopo, problemaaccusato da Sassari ha costretto i biancoblù a effettuare una sostituzione.

Con il passare dei minuti il Vallescrivia ha preso coraggio ed è riuscito a rendersi più pericoloso. Poco dopo il quarto d'ora il Savona ha costruito una doppia opportunità con Rezi e Cosentino, ma Bon è riuscito a opporsi in entrambe le circostanze. I padroni di casa hanno risposto con Ramos, che ha impegnato la difesa, e con Meloni, anticipato a pochi passi dalla porta.

L'episodio più delicato per gli ospiti è arrivato a dieci minuti dalla fine, quando Zunino ha calciato da posizione ravvicinata dopo un'uscita poco efficace di Agostino: Galli è intervenuto nei pressi della linea e ha salvato il risultato.

Nel finale la pressione del Vallescrivia si è fatta insistente. Agostino è dovuto intervenire sulla potente conclusione dalla distanza di Leto, deviando in corner, mentre i biancoblù hanno faticato a mantenere il possesso e a distendersi in contropiede. I padroni di casa hanno tentato l'assalto anche nei quattro minuti di recupero, ma la difesa savonese ha resistito fino al triplice fischio.

Il Savona ha così difeso il vantaggio maturato nel primo tempo, ribadendo il secondo posto in classifica alle spalle della capolista Pietra.

Vallescrivia-Savona 1-2

Marcatori: 35' rig. Fassone - 19' e 29' rig.Sogno

Vallescrivia: Bon, Tamberi, Grani, Zunino, Matera, Merialdo, Liguori, Meloni, Piroli, Fassone, Ramos Segarra .

A disposizione: Ballarino, Basciano, Leto, Sgambelluri, Traverso, Cartiere, Camera, Pirozzi, Watara.

Allenatore: Minetto.



Savona: Agostino, Sadiku (63' Incorvaia), Pili, Giubergia, Schirru, Colombo, Sassari (56' Cosentino), Galli, Rezi (68' Rignanese), Silvestri (63' Gnecchi), Sogno. A disposizione: Fresia, Gemetto, Incorvaia, Cordone, Cosentino, Siracusa, Rignanese, Calcagno, Gnecchi.

Allenatore: Sarpero.



Arbitro: De Longis di Chiavari

Assistenti: Monaci e De Lucia di Genova