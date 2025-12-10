Calciomercato. Il colpo Zunino è della Carcarese, blitz biancorosso per il parco offensivo

I due fattori raccontati ieri sera, celerità nella chiusura dell'operazione unita all'interesse della Carcarese, alla fine si sono incrociati.

Elia Zunino è infatti un nuovo giocatore biancorosso.



Il comunicato:

L’ASD Carcarese è lieta di comunicare di essersi aggiudicata le prestazioni di Elia Zunino, attaccante classe 1995.

Bomber di esperienza e personalità, Zunino arriva al Corrent dopo una prima parte di stagione giocata con il Savona.

Grande esperto di Eccellenza, dove ha militato negli ultimi otto anni, Zunino ha vestito la maglia di Pietra Ligure, Virtus Castelfranco, Rapallo Rivarolese, Rapallo Ruentes, Cairese, Genova Calcio e Campomorone Sant’Olcese, società con la quale nella scorsa stagione si è laureato capocannoniere del campionato con 24 reti.

“Fin da subito ho avuto una bella impressione dell’ambiente biancorosso - dichiara Zunino - Conosco molto bene mister Battistel, l’ho avuto alla Cairese con Alessi, per me è molto forte e preparato. Qui ritrovo anche tanti giocatori, con cui mi trovo molto bene, uno su tutti è Galli”. L’attaccante poi aggiunge: “Per la prima volta ho guardato meno l’aspetto economico e ho pensato più a trovare un ambiente che mi faccia stare bene e che mi possa aiutare davvero”.

Da parte di tutta la società un grande benvenuto a Elia nella famiglia biancorossa!