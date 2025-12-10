Calcio, Bragno. Di Martino saluta dopo cinque anni: "Dispiaciuto, ma il club è in difficoltà"

Dopo cinque stagioni in biancoverde è arrivata alla fine l'esperienza al Bragno di Mirko Di Martino.

Da qualche giorno si vociferava di possibili difficoltà societarie da parte del sodalizio valbormidese, difficoltà che il capitano ha certificato con la sua partenza.

"E' stata davvero una bella avventura e soprattutto ricca di soddisfazioni. La Promozione rappresenta la Serie A per il Bragno e sono felice nell'aver contribuito alla permanenza del club a determinati livelli.

Ora però sono sopraggiunte delle difficoltà che per il sottoscritto non sono sormontabili, vivendo il calcio come un secondo lavoro.

La mia esperienza al Bragno - spiega il trequartista - si ferma qui, ma spero vi sia la possibilità di proseguire il mio percorso nel comprensorio ligure o del basso Piemonte".

Secondo le ultime indiscrezioni non è escluso che anche mister Flavio Ferraro possa fare un passo indietro prima della partita di domenica prossima contro il Savona.