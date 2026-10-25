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Calcio | 25 ottobre 2026, 11:10

Calcio | Prima Categoria A. Tutti in campo dopo l'allerta arancione

Calcio | Prima Categoria A. Tutti in campo dopo l'allerta arancione

Il girone A della Prima Categoria torna a pieno regime dopo il buon numero di rinvii imposti dall'allerta arancione.

Chi guida effettivamente la classifica è l'Andora, oggi in campo contro il Vallecrosia, ma Speranza e Cengio restano virtualmente entrambe capolista.

Trasferta ponentina per i granata di Chiarlone, ospiti della Golfodianese, mentre i rossoverdi saranno protagonisti  a Voze, contro la Nolese.

Nell'area ingauna doppio confronto in programma con Villanovese - Veloce e Cisano - Dego.

In Val Bormida si disputerà solo Altarese - Argentina, infine il Quiliano & Valleggia infine sarà atteso dall'Ospedaletti.


 


 

Redazione

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