Calcio | Promozione. Beluffi salva il Ceriale, finisce 1-1 con il San Cipriano

CERIALE - SAN CIPRIANO 1-1 (Autogol 10', Beluffi 87')

49' finisce qua

48' rimpallo in area genovese dopo un cross, Balbi raccoglie, ma anche qua bastava poco per insaccare

47' che rischio per il Ceriale, Gallo a vuoto su un corner, Oliva non ci arriva in spaccata

45' Traverso al tiro in area, mette in corner Gallo. Quattro di recupero, anche pochi visto il tanto tempo perso...

44' Valera Suarez e Gjashi per Vicini e Iaropoli nel Sanci

43' PAREGGIA IL CERIALE CON BELUFFI! SUO L'ULTIMO TOCCO DOPO UN CROSS DEVIATO E CON PARATA DI BALBI SU HALAJ

39' trama bene il Ceriale e arriva al tiro con Tobia, chiude lo specchio Balbi sulla conclusione sul primo palo

34' Minazzo per Peirano nel Ceriale, prim mosse nel San Cipriano: Rizqaoui, Njie e Comotto per Aprile, Messina e Verani

30' forti proteste del Ceriale per un tocco di mano in area, lascia proseguire l'arbitro, punizione dal limite per i biancoblu conquistata poco dopo

29' ammonito Burdo, cambi Ceriale: Prudente e Bonifazio per Staltari e Miranda: passa a tre in difesa Mambrin

24' ammonito Iaropoli, l'assistente ha dovuto segnalarlo, l'arbitro aveva lasciato proseguire

23' ammonito Miranda per proteste e dopo un fallo subito, le parole sono per un contatto subito precedente non fischiato

22' ammonito Aprile. Punizione di Peirano e stacco fuori misura di Buonocore

20' occhio al livello di nervosismo in casa Ceriale, sta salendo negli ultimi minuti

16' Ascheri per Gaudino nel Ceriale

15' ripartenza per il Sanci fermata per un offside che pareva assolutamente non esserci: proteste degli ospiti. Ammonito poco dopo Halaj

11' arrabbiato Mambrin per la battuta del corner di Tobia, l'azione si chiude con un fallo su Balbi in uscita

7' qualche interruzione di troppo, si è giocato pochissimo finora, ora gioco fermo per prestare le cure necessarie ad un giocatore genovese

5' Tobia al posto di Paltrinieri, cerca la scossa Mambrin

3' Staltari con il traversone, Destito manda alto sul secondo palo

15:58 ripartiti senza cambi

SECONDO TEMPO

45' si chiude dopo un corner non sfruttato dal San Cipriano la prima frazione

44' cross di Staltari e stacco di Beluffi, ma troppo debole per superare Balbi che raccoglie

40' fatica a rendersi pericoloso il Ceriale, forse un po' troppo intestardito a passare per vie centrali

38' punizione conquistata da Verani. Qualche minuto fa ci aveva riprovato Aprile sugli sviluppi di un piazzato, ma Gallo ha bloccato sulla deviaizone

34' ammonito un componente della panchina ospite, il primo assistente ha richiamato l'arbitro per la sanzione

33' ammonito Oliva per aver fermato una ripartenza, gli ospiti però dicono a gran voce che era Vicini l'autore del fallo. Sul piazzato il Ceriale reclama un tocco di mano di Villa, non ravvisato dalla terna

32' punge in contropiede il Sanci ed arriva al tiro con Messina dopo la cavalcata di Vicini, tutto è partito da un'azione del Ceriale conclusasi in area

24' fallo di Oliva su Halaj, punizione invitante per il Ceriale. Beluffi manda alto sul piazzato

20' in fuorigioco Beluffi su una palla dalla sinistra deviata, c'è fuorigioco comunque, Balbi ci era arrivato sul tocco dell'attaccante

18' Bugli stende Beluffi in ripartenza, ma niente giallo

15' ammonito Messina

13' Aprile al tiro da posizione defilata dopo un corner corto, blocca Gallo

10' SAN CIPRIANO AVANTI! CROSS DI VILLA CHE SEMBRAVA INNOCUO, DEVIAZIONE DI AICARDI NELLA PROPRIA PORTA

7' Bugli manda alto in area sul cross dalla sinistra, enorme chance per il Sanci

15:00 partiti

PRIMO TEMPO

Reduce dal successo nel derby il Ceriale è chiamato a dare continuità contro una formazione insidiosa come il San Cipriano. I genovesi hanno ottenuto quattro pareggi nelle gare finora disputate e sono in cerca del primo sigillo in campionato.

Formazioni

CERIALE: Gallo, Miranda, Staltari, Aicardi, Buonocore, Destito, Paltrinieri, Peirano, Halaj, Gaudino, Beluffi

A disp: Mondino, Dogic, Minazzo, Prudente, Tobia, Bonifazio, Ascheri, Insolito, Ramadhi

All: Mambrin

SAN CIPRIANO: Balbi, Villa, Iaropoli, Oliva, Burdo, Bugli, Verani, Aprile, Traverso, Messina, Vicini

A disp: Piccardo, Comotto, Ferrante, Gjashi, Montecucco, Njie, Pelosi, Rizqaoui, Valera Suarez

All: Tovani

Arbitro: Michele Calmatui (Genova)

Assistenti: Carlos Alfredo Bedoya Marin (Savona) - Alessio Tagliero (Savona)