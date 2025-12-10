Calciomercato. Il Ligorna rilancia per la corsa al primo posto, trattativa avviata per Dardan Vuthaj

Il Ligorna non si accontenta di essersi portato a un solo punto dal Vado capolista.

Il club del presidente Saracco sta studiando un colpo importante da regalare a mister Pastorino.

Già dalla mattinata nel savonese circolavano infatti alcune indiscrezioni sul possibile rientro in Liguria di Dardan Vuthaj,

Figlio di Andi, ex attaccante del Bragno, Dardan ha militato anche nel Savona nel campionato 2012-2013, prima di intraprendere una carriera brillante all'esterno della nostra regione. Bra, Campodarsegno, Rimini sono state alcune delle tappe principali, ma è a Novara che è arrivata la svolta, con la promozione in Serie C dei piemontesi e 35 reti realizzate in altrettante partite.

Dopo essersi guadagnato il palcoscenico della terza serie (con Foggia, Crotone e Cerignola), il ritorno in Serie D con il Chieti.

L'avventura in Abruzzo ora si è conclusa e il Ligorna appare in pole position per finalizzare una delle operazioni più importanti della campagna dicembrina.