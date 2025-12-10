Calcio. Sorteggiati i gironi del Torneo delle Regioni 2026: gruppo tosto per la Liguria, insieme a Piemonte VdA, Toscana e Calabria

Il Torneo delle Regioni, la principale manifestazione del calcio giovanile della Lega Nazionale Dilettanti, ha tagliato il nastro della 62^ edizione con il sorteggio dei Gironiandato in scena oggi a Roma nella “Sala Tavecchio” della Lega Nazionale Dilettanti. All’evento hanno partecipato i Presidenti dei Comitati Regionali LND organizzatori, Roberto Avantaggiato (Lazio) e Vito Tisci (Puglia). I Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti si ritroveranno insieme per vivere un momento di confronto e di condivisione in occasione di una manifestazione che dal 1959 ha cambiato formula e introdotto nuove fasce d’età mantenendo intatto il fascino di sempre. Dal 2016 è ormai consolidato il format attuale con due eventi distinti dedicati al calcio ed al futsal con tutte e quattro le categorie rappresentate.

La manifestazione di calcio è riservata alle 79 Rappresentative Under 19, Under 17, Under 15 e Femminili dei diciotto Comitati Regionali e dei CPA di Bolzano e Trentoriunite in un unico grande evento che andrà in scena in Puglia dal 28 Marzo al 3 Aprile. L’ultimo Torneo delle Regioni organizzato dal Comitato Regionale presieduto da Vito Tisci risale al 2017 nella competizione dedicata interamente al C5 mentre il calcio a undici torna in Puglia dopo ben 38 anni. Il numero uno del Cr Puglia Vito Tisci ha sottolineato il valore del torneo che va oltre il calcio giocato: ”Giocheremo nelle province di Bari, Brindisi e Lecce. Siamo pronti ad accogliere tutta l’Italia della LND per far scoprire ai giovani calciatori ed alle calciatrici le bellezze della nostra Regione. Siamo certi che sul campo sarà uno spettacolo ma ci teniamo a valorizzare soprattutto l’aspetto sociale della competizione perché il Torneo delle Regioni rappresenta un momento importante di condivisione dei valori dello sport e della vita”.

La kermesse di calcio a cinque, in programma nel Lazio dal 25 Aprile al 1 Maggio, coinvolge 72 selezioni Regionali di quattro categorie, maschile femminile, U17 e U15. Dopo sette anni il Lazio torna ad organizzare il TDR quando nel 2019 ospitò la competizione dedicata solo al calcio. Il futsal riabbraccia il Comitato del Presidente Roberto Avantaggiato dopo quindici anni. Nel 2011 a Fiuggi andò in scena la formula unica del calcio affiancato da due categorie del calcio a cinque. “La competizione si concentrerà nella provincia di Latina” – ha sottolineato il numero uno del Cr Lazio Roberto Avantaggiato. “Le strutture sono di primo livello, faremo giocare i nostri giovani nelle condizioni migliori. Stiamo preparando delle iniziative speciali per far vivere a tutti i partecipanti un torneo indimenticabile anche fuori dal rettangolo di gioco”.



CALCIO – Puglia: 28 Marzo/3 Aprile - I GIRONI

(U19) – (U17) – (U15)

Girone A: Campania, Abruzzo, Lombardia, Sicilia

Girone B: Calabria, Piemonte VdA, Liguria, Toscana

Girone C: Basilicata, CPA Bolzano, Lazio, Umbria

Girone D: Molise, Friuli VG, Veneto, Sardegna

Girone E: Marche, CPA Trento, Emilia Romagna, Puglia

Si qualificano ai Quarti di Finale le prime classificate di ogni girone insieme alle tre migliori seconde di tutta la prima fase



FEMMINILE

Girone A: Campania, Abruzzo, Lombardia, Sicilia

Girone B: Calabria, Piemonte VdA, Liguria, Toscana

Girone C: Basilicata, CPA Bolzano, Lazio, Umbria

Girone D: Friuli VG, Veneto, Sardegna

Girone E: Marche, CPA Trento, Emilia Romagna, Puglia

Si qualificano ai Quarti di Finale le prime classificate dei quattro gironi e del triangolare D insieme alle tre migliori seconde dei quadrangolari

IL CALENDARIO

Prima Fase (gironi)

28 Marzo – 1ªgiornata

29 Marzo – 2ª giornata

30 Marzo – 3ª giornata

31 Marzo – riposo

Seconda Fase

1 Aprile – quarti di finale

2 Aprile – semifinali

3 Aprile – finali



CALCIO A CINQUE – Lazio: 25 Aprile/1 Maggio - I GIRONI

(MASCHILE)

Girone A: Molise, Liguria, Toscana, Calabria

Girone B: Basilicata, Lazio, Sardegna, Umbria

Girone C: Friuli VG, Marche, Veneto, Emilia Romagna

Girone D: CPA Trento, Campania, Abruzzo, Piemonte VdA

Girone E: CPA Bolzano, Sicilia, Lombardia, Puglia



Si qualificano ai Quarti di Finale le prime classificate insieme alle tre migliori seconde

(FEMMINILE)

Girone A: Molise, Liguria, Toscana, Calabria

Girone B: Lazio, Sardegna, Umbria

Girone C: Marche, Veneto, Emilia Romagna

Girone D: CPA Trento, Campania, Abruzzo, Piemonte VdA

Girone E: Sicilia, Lombardia, Puglia

Si qualificano ai Quarti di Finale le prime classificate insieme alle due migliori seconde dei quadrangolari e alla migliore seconda dei triangolari



(U17)

Girone A: Liguria, Toscana, Calabria

Girone B: Basilicata, Lazio, Sardegna, Umbria

Girone C: Friuli VG, Marche, Veneto, Emilia Romagna

Girone D: Campania, Abruzzo, Piemonte VdA

Girone E: Sicilia, Lombardia, Puglia

Si qualificano ai Quarti di Finale le prime classificate insieme alle due migliori seconde dei quadrangolari e alla migliore seconda dei triangolari



(U15)

Girone A: Molise, Liguria, Toscana, Calabria

Girone B: Basilicata, Lazio, Sardegna, Umbria

Girone C: Marche, Veneto, Emilia Romagna

Girone D: Campania, Abruzzo, Piemonte VdA

Girone E: CPA Bolzano, Sicilia, Lombardia, Puglia

Si qualificano ai Quarti di Finale le prime classificate insieme alle tre migliori seconde dei quadrangolari



IL CALENDARIO

Prima Fase (gironi)

25 Aprile – 1ªgiornata

26 Aprile – 2ª giornata

27 Aprile – 3ª giornata

28 Aprile – riposo

Seconda Fase

29 Aprile – quarti di finale

30 Aprile – semifinali

1 Maggio – finali





