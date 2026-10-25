Calcio | Promozione. Il Finale si misura contro il Masone, match di cartello in Sestrese - S.F. Loano e Virtus Sanremese - Albingaunia

La sesta giornata rappresenta il primo traguardo significativo della stagione: con le gare odierne, il campionato avrà infatti completato un quinto del proprio cammino.
Chi vorrà girare la prima boa davanti a tutti è la capolista Finale, pronta ad aprire la sesta giornata a Masone nell'anticipo delle 14:30.
Mezz'ora più tardi prenderà il via l'intero programma, con buona parte delle formazioni savonesi impegnate lontano da casa.
Match di cartello per Albingaunia e San Francesco Loano, tra le mura della Virtus Sanremese e della Sestrese. Impegno lontano da casa anche per la Baia Alassio, attesa dalla sorpresa Borgo Incrociati.
Il confronto con le formazioni del genovesato riguarderà però anche il nostro comprensorio, con Ceriale - San Cipriano e Pontelungo - Olimpic.