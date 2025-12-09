 / Calcio

Calcio | 09 dicembre 2025, 14:08

Calcio. Il Vado ha un nuovo allenatore, la panchina rossoblu a Marco Sesia

E' stato trovato nella tarda mattinata l'accordo tra il Vado e mister Marco Sesia.

Sarà quindi l'ex tecnico di Asti e Casale a guidare la ripresa degli allenamenti dopo l'esonero di Giorgio Roselli.

Il mister torinese, classe 1970, è stato chiamato per continuare a macinare punti in classifica, innalzando però al contempo il livello di gioco della squadra, tema di costante frizione con l'ambiente rossoblu.

Sesia, che ha firmato fino al termine della stagione, esordirà domenica pomeriggio al Chittolina, nella sfida interna contro il fanalino di coda Novaromentin.

Lorenzo Tortarolo

