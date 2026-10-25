Calcio | Seconda Categoria. Poker di partite nel pomeriggio per i gironi A e B

GIRONE A

Quattro gare in calendario dopo gli anticipi di ieri. Il Bordighera Sant'Ampelio ha superato in maniera roboante (12-1) il Pontelungo Under 21, mentre i pari età dell'Albingaunia hanno impattato 1-1 sul campo del Camporosso B.

Il programma pomeridiano sarà particolarmente intenso, con il Borghetto ad aprire le danze contro il Riva Ligure, a seguire Oneglia B - San Bartolomeo, mentre porranno il sigillo sulla terza giornata Carlin's Boys - San Filippi Neri e San Michele - Sanremo 2000.



GIRONE B

Poker di partite anche nel girone B.

Ieri colpo esterno della Veloce Under 21 in casa del Murialdo, mentre il Bardineto ha recuperato nel finale il vantaggio della Carcarese Under 21.

Alle 14:30 derby valbormidese tra Plodio e Rocchetta, sulla costa Savona B, Spotornese e Virtus Don Bosco ospiteranno Mallare, Borghetto e Pallare.



