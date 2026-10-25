Calcio | Serie D. L'Imperia rialza la testa contro il Celle Varazze, decide la doppietta di Welbeck

L’Imperia ritrova la vittoria e supera il Celle Varazze per 2-0 al termine di una partita decisa in avvio di ripresa dalla doppietta di Welbeck. Dopo un primo tempo equilibrato, nel quale gli ospiti hanno saputo mettere in difficoltà i nerazzurri, la squadra di casa ha sfruttato un passaggio favorevole della gara per indirizzare il risultato nel giro di due minuti.

Il Celle Varazze ha approcciato la sfida senza timori, mostrando intraprendenza soprattutto nella prima parte del primo tempo. I ragazzi di Gardini hanno anche sfiorato il vantaggio con Donaggio, trovando però la pronta risposta di Sourzac. Dall'altra parte, l'Imperia ha costruito progressivamente le proprie occasioni, costringendo Atzori a intervenire più volte, in particolare sulla conclusione di Margiotta e sulla punizione di Costantini, destinata all'incrocio dei pali.

La ripresa si è aperta con un nuovo tentativo degli ospiti, ma al 58' è arrivato l'episodio che ha cambiato la partita. Su un cross indirizzato verso Bresciani, Atzori è uscito in maniera avventata e l'attaccante nerazzurro lo ha anticipato, lasciando il pallone a disposizione di Welbeck, rapido a depositarlo in rete. Due minuti più tardi il centrocampista ha completato la doppietta con una conclusione dal limite, servito da Di Renzo: il pallone ha colpito la parte bassa della traversa prima di superare la linea di porta.

Il doppio colpo ha indirizzato definitivamente l'incontro. L'Imperia ha continuato a manovrare, trovando anche la via del gol con Di Renzo al 63', ma la rete è stata annullata per fuorigioco. Nel finale Atzori ha evitato un ulteriore passivo sulla conclusione di Cecere, mentre il Celle Varazze ha provato a riaprire la gara senza riuscire a impensierire concretamente Sourzac.

Per i nerazzurri arrivano così tre punti importanti, maturati grazie alla maggiore qualità emersa con il passare dei minuti e alla capacità di sfruttare gli episodi decisivi. Il Celle Varazze, invece, paga il calo accusato nella ripresa dopo una prima frazione giocata alla pari, confermando comunque un atteggiamento propositivo.

La giornata allo stadio Ciccione è stata dedicata alla fondazione Per Sempre Sofia, nata in memoria di Sofia Barberi, la giovane vittima di un incidente stradale avvenuto a Ceriale lo scorso 20 giugno.



IMPERIA-CELLE VARAZZE 2-0

Marcatori: 58' e 60' Welbeck.

Imperia: Sourzac, Rizzotti, Welbeck, Costantini (61' Cecere), Carella (54' Di Renzo), Puentes, Margiotta, Musaba (87' Guida), Bresciani (80' Cekrezi), Fofana, Serpe (71' Anton). A disposizione: Ascioti, Infante, Pisano, Samb. Allenatore: Lerda.

Celle Varazze: Atzori, Ghigliotti, Likaxhiu (67' Di Battista), Arata, Squarzoni, Donaggio, Mataloni (67' Annaloro), Traniello (80' Bovio), Rao, Sarpa (71' Mboup), Magliocchetti (65' Da Frada). A disposizione: Pisano, Calcagno, Armini, Birzo. Allenatore: Gardini.

Arbitro: Scarano di Seregno.