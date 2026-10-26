Bodybuilding | Continua l’ascesa di Luca Talento: l'atleta valbormodese debutta tra i pro e vince la Tsunami Bodybuilding Cup a Marsiglia

Prosegue a spron battuto l’ascesa di Luca Talento, bodybuilder valbormidese classe 1998. Dopo aver conquistato la IFBB Pro Card lo scorso luglio a Bradford, in Inghilterra, questo fine settimana ha debuttato tra i professionisti imponendosi alla Tsunami Bodybuilding Cup, a Marsiglia. Con il successo ha ottenuto la qualificazione al Ben Weider, in programma il 15 novembre ad Alexandria, in Virginia.

“Ho fatto il mio esordio tra i professionisti e ho vinto. Con questo risultato ho staccato il biglietto per il Ben Weider”, racconta Talento. “È qualcosa di veramente indescrivibile”. L’appuntamento americano rappresenta uno dei traguardi più importanti nel bodybuilding natural. Il vincitore potrà accedere l’anno prossimo al Mr. Olympia, la competizione che riunisce alcuni dei nomi più noti della disciplina, come Arnold Schwarzenegger, Ronnie Coleman, Chris Bumstead e Samson Dauda.

“Sono molto emozionato”, confessa. La vittoria a Marsiglia lo proietta sulla scena internazionale del bodybuilding natural e dà una dimensione nuova a un percorso iniziato appena un anno fa. “Non me l’aspettavo: al primo anno di gare, in così poco tempo, arrivare al tetto del mondo del bodybuilding”.

Per Talento, il risultato ha anche un significato legato alle sue origini. “Sono contento di portare in alto la Val Bormida. Al momento sono l’unico europeo ad aver ottenuto la qualificazione al Ben Weider: un po’ di strada l’ho fatta da quel piccolo garage di casa”. Un traguardo che continua a sembrargli quasi un sogno: “Ho sempre visto arrivare lì persone famose. E adesso ci sono io, che non sono ancora nessuno, ma ci sto arrivando piano piano”.

La vittoria è dedicata a chi gli è stato accanto nei mesi di sacrifici: “La mia fidanzata, che mi supporta e sopporta, la mia famiglia e, in modo speciale, il mio super nonno”, conclude Talento.