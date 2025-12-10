Calciomercato, Baia Alassio. Francesco Esposito torna in giallonero, il nuovo esordio domenica scorsa contro la Superba

Francesco Esposito riparte dalla Baia Alassio Auxilium.
A due anni di distanza il giocatore classe 2001 rientra ufficialmente nei ranghi gialloneri, andando a rinforzare ulteriormente l’organico a disposizione di mister Sardo.
Esposito può infatti ricoprire più ruoli grazie alla sua facilità di corsa, sia in mediana che all’interno del reparto difensivo.
Un’ulteriore buona notizia per le vespe, forti del recente filotto di vittorie che ha portato il team del presidente Durante al sesto posto in classifica.