Calciomercato. Prosegue il valzer delle punte, l'annuncio Finale - Vittori non dovrebbe tardare

Sta durando ormai da una settimana il conto alla rovescia per il ritorno al Felice Borel di Youri Vittori.

Il Millesimo in queste ore si sta infatti muovendo per implementare il proprio parco offensivo a causa delpl'ormai imminente partenza dell'attaccante savonese.

Nello scorso weekend si è parlato di un possibile ritorno al "Viglino" di Gomes dal Bragno, mentre nelle ultime ore i giallorossi sembravano in corsa per accaparrarsi le prestazioni di Elia Zunino: un'ulteriore conferma, insieme alle dichiarazioni post partita di mister Macchia, sull'ormai prossima partenza della punta savonese.

Il valzer dei centravanti lo ha innescato la San Francesco Loano, tesserando Halaj dal Finale, creando di fatto un effetto domino che è proseguito fino alla serata odierna con l'approdo dello stesso Zunino alla Carcarese. Con l'arrivo di Vittori al Finale resta da capire come il Savona e il Millesimo andranno a comporre il proprio parco offensivo, per confermare in entrambi casi le ambizioni d'alta classifica.