Calcio | Mehmetaj bum-bum, la San Francesco Loano in inferiorità numerica impone il pareggio alla Sestrese

Quattro reti, un'espulsion e un finale senza vincitori. Sestrese e San Francesco Loano hanno pareggiato 2-2 al termine di una sfida in cui i rossoblu hanno saputo gettare il cuore oltre l'ostacolo nonostante l'inferiorità numerica per un'ora di gioco.

L'avvio ha premiato la formazione di casa, più intraprendente nei primi minuti. Scalvini ha dovuto intervenire sulle conclusioni di Moretti e Rebolini, prima che Zanetti trovasse la soluzione per sbloccare la partita al 23', finalizzando un'azione nata da un calcio di punizione. Cinque minuti più tardi, la San Francesco Loano ha perso mister Brignoli, espulso per proteste, poi il portiere Scalvini per un tocco di mano fuori dall'area i rigore.

La situazione avrebbe potuto indirizzare ulteriormente la gara a favore della Sestrese, ma la squadra loanese è rimasta in partita. Il pareggio è arrivato nella ripresa, quando al 50' Mehmetaj ha trasformato il rigore concesso per un fallo su Sìna.

La rimonta ospite si è completata cinque minuti dopo. Sorpresa da un lancio in profondità, la retroguardia verdestellata ha lasciato spazio a Mehmetaj, che ha superato Ragher firmando il sorpasso e la propria doppietta personale.

La Sestrese ha dovuto così riorganizzarsi per evitare la sconfitta e ha ristabilito l'equilibrio al 60'. Una punizione ha generato una situazione confusa nell'area del San Francesco Loano, risolta da Zanetti con il tocco del definitivo 2-2. Anche per lui è arrivata la seconda marcatura di giornata.

Nell'ultima mezz'ora i padroni di casa hanno cercato di sfruttare il vantaggio numerico per completare la rimonta, ma senza trovare il varco decisivo. Nel recupero Zanetti ha avuto un'ultima occasione di testa, con il pallone terminato fuori.

Nel prossimo turno la Sestrese farà visita all'Olimpic al campo Baciccia di Pra', mentre il San Francesco Loano riceverà il Ceriale.



Sestrese-San Francesco Loano 2-2

Marcatori: 23' Zanetti, 50' Mehmetaj (rig.), 55' Mehmetaj, 60' Zanetti.

Sestrese: Ragher, Rebolin, Zanetti, Iemolo, De Paoli, Andreoni, Repetto, Allocca, Salvini, Moretti, Agostini. All. Bianco.



San Francesco Loano: Scalvini, Ndiaye, Siriu, Colantonio, Alberto, Pavese, Bonifazio, Di Lorenzo, Auteri , Sìna, E. All. Brignoli.



Arbitro: Pietro Campodonico di Chiavari.