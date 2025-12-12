 / Calcio

Calcio, Celle Varazze. Limongelli apre alla rimonta contro il Saluzzo: "Abbiamo creduto nel pareggio, sappiamo di avere ancora ampi margini di crescita" (VIDEO)

Non è stato un girone d'andata semplice per Yuri Limongelli, soprattutto a causa dei due mesi di stop imposti da un fastidioso infortunio.

L'esterno d'attacco di mister Mario Pisano ha però risposto presente contro il Saluzzo, segnando il gol che ha aperto la strada alla rimonta delle civette.

Il bilancio del giocatore resta comunque positivo, soprattutto per il buon feeling con la società biancoblu. Sul piano tecnico anche all'interno dello spogliatoio si percepisce la sensazione di avere ancora tanti margini di miglioramento, soprattutto nelle dinamiche di gestione della partita.

Paolo Garassino

