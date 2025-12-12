Calciomercato. Pressing San Francesco Loano su Hamati, Vignaroli passa al Borghetto

Tante voci di mercato si stanno rincorrendo nelle ultimissime ore attorno al Cisano.
Dopo le dimissioni del direttore sportivo Ricotta non è infatti escluso che la rosa biancoblu possa cambiare forma anche in maniera rilevante.
L'attaccante Matteo Vignaroli è infatti passato al Borghetto, ma anche Artur Hamati sembra in predicato di lasciare il "Raimondo". Nelle ultime ore si registra infatti il forte interessamento da parte della San Francesco Loano, alla ricerca di elementi utili per completare il proprio parco offensivi.
Possibili sviluppi sono attesi nelle prossime ore.