Nuoto artistico | La leggenda olimpica Anastasia Ermakova al Doria Nuoto Loano

Il nuoto artistico del Doria Nuoto Loano punta all'eccellenza e porta in piscina una protagonista assoluta dello sport mondiale: Anastasia Ermakova, quattro volte campionessa olimpica.

Ha preso il via negli ultimi weekend di ottobre un ambizioso progetto di collaborazione con la campionessa, destinato a proseguire nel tempo e già confermato per l'intera stagione sportiva 2026/2027, grazie all'importante investimento della società e al prezioso sostegno di alcune realtà imprenditoriali del territorio.

Non un semplice evento, ma un percorso continuativo di allenamenti e formazione, durante il quale Ermakova affiancherà lo staff tecnico del Doria Nuoto Loano, contribuendo al perfezionamento tecnico, alla crescita sportiva e alla valorizzazione del talento delle giovani atlete.

Un'opportunità straordinaria per le ragazze, che potranno confrontarsi direttamente con l'esperienza e la professionalità di una delle più grandi interpreti della disciplina, senza dover cercare lontano da casa occasioni di formazione di così alto livello.

A credere e investire in questo progetto, accanto alla società, sono :

Farmacia Il Maestrale di Finale Ligure, Luana Isella Geologa, Casa Vacanze sul Borgo di Finale Ligure, Barattolo Caffè di Borgio Verezzi, Lady Amelia di Loano, Bottega della Luce di Pietra Ligure, Il Santo Mica Tanto di Pietra Ligue e Pomo d'Oro di Finalborgo.

Una preziosa sinergia tra sport e imprenditoria locale, che dimostra come il sostegno alle realtà sportive possa tradursi in opportunità concrete per le nuove generazioni.

Con questa iniziativa, il Doria Nuoto Loano conferma la volontà di investire nella qualità della formazione e nel futuro del proprio settore di nuoto artistico.