Calciomercato. Anche il Giusvalla rinforza l'attacco, Ruben Tona diventa giallo-azzurro

Il presidente Dario Biato è lieto di annunciare l’arrivo del centroavanti Ruben Tona, reduce da esperienze in categoria superiore con Speranza, Vadese e Quiliano (Giusvalla FC ringrazia la società Quiliano Valleggia per il buon esito dell' operazione).

Ruben Tona porterà la sua esperienza e qualità offensiva alla neonata società giallo‑celeste, con l’obiettivo di dare una svolta decisiva alla stagione in corso.

Dario Biato, Presidente Giusvalla FC:

"Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Ruben. La sua esperienza può fare la differenza e aiutare la squadra a raggiungere i traguardi che ci siamo prefissati. I risultati finora non hanno reso giustizia al valore della rosa, ma con questi nuovi innesti siamo convinti di poter risollevare le sorti della stagione e gettare solide basi per il futuro."

Il club conferma inoltre che altre sorprese sono in arrivo nei prossimi giorni, a conferma delle ambizioni del progetto Giusvalla.