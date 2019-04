Ginnastica Villanovese: a Corsico quarto posto per la coppia Tomati - Canalella

Si é svolta presso il palazzetto dello Sport Travaglia di Corsico la terza fase del Campionato Italiano di Acrosport sotto l'egida della F.G.I., una gara molto combattuta, specie nella categoria open, per qualificarsi alla finale del prossimo 5 maggio a Firenze.



Bene le ginnaste Villanovesi, la coppia di Elenca Tomati e Giorgia Canalella, fino a pochi minuti dal termine della competizione ha mantenuto la terza posizione, conclude infine con un meritatissimo quarto posto, ottenuto tra 34 combinazioni.



Elena e Giorgia quindi rappresenteranno la Ginnastica Villanovese alla finale di Firenze.



Nel trio open, altrettanto combattuta categoria con quasi trenta combinazioni, le compagne di squadra Greta Ceravolo e Michelle Clausi assieme a Giorgia, mancano per un soffio la qualificazione; infatti fino alla seconda fase erano piazzate al tredicesimo posto, davvero un peccato per le nostre ginnaste blu e arancio calcolando che l’ingresso alla finale comprendeva dodici formazioni, bravissima in ogni caso questa combinazione che per il primo anno si è egregiamente destreggiata nel mondo della FGI.



Le allenatrici Nadia Ferrando, Amina Tomasi, Marta Taverna e Giada Ricotti, il Presidente Fabio Bandini, sono molto felici del risultato ottenuto e augurano alle ragazze una buona finale.​