Calcio, Andora. Tra i pali conferme per Lo Iacono, Duberti e Ghiozzi, Biasibetti allenerà la Juniores

Non sono mancate le squadre interessate a Fabrizio Lo Iacono, ma l’estremo difensore imperiese ha ufficializzato la sua volontà di fare ancora parte del gruppo biancoblu.

Ennesima prova dell’idea di continuità su cui poggia l’Andora 2019-20: la riconferma di Lo Iacono infatti si va ad aggiungere a quelle di Mattia Duberti e del giovane Gabriel Ghiozzi, rendendo più che soddisfatto il preparatore dei portieri Elia Purita: “Fabrizio è un portiere di valore ed esperienza, la sua riconferma era per noi un obiettivo fondamentale, quello che cercavamo per portare avanti al meglio il nostro progetto.” Non si limitano al campo le notizie provenienti dal Marco Polo, è ufficiale infatti anche il nome dell’allenatore che guiderà la formazione Juniores: si tratta di Claudio Biasibetti, “promosso” dopo la bella stagione con gli allievi dello scorso anno. La juniores lavorerà a strettissimo contatto con la prima squadra, una scelta fortemente voluta da Mister Ghigliazza, già rodata la scorsa stagione, e mirata a favorire la crescita dei giovani e a favorirne l’integrazione in prima squadra.