Atletica Val Lerrone. Scola secondo nel Biathlon al Trofeo Esordienti di Imperia

Nelle gare di contorno, debutta con una vittoria la cadetta Anna Giribaldi nei 300m ostacoli , secondo posto per la Staffetta 4X100 Ragazzi, mentre il cadetto Leonardo Galletto è terzo nei 2000 metri.

Imperia - Grandi soddisfazioni per l'Atletica Val Lerrone che ad Imperia, al TROFEO ESORDIENTI - Gare extra categorie Assolute, organizzato ottimamente dall'ASD Maurina Olio Carli - CP Imperia, ha visto debuttare i suoi atleti più giovani che hanno conquistato ottime posizioni, in una giornata che ha regalato a tutti grandi emozioni.

Nel BIATHLON ESORDIENTI MASCHI 8, medaglia d'argento per Edoardo Scola (50 m e 400m), mentre Giulio Raimondo conquista il settimo posto sulle stesse distanze.

Debutto in pista e 5º posto conquistato per Rachele Marchi, (50m e 200m) nel BIATHLON ESORDIENTI FEMMINE 5, mentre al suo esordio in pista, Sophie Aschero, è 8ª nel BIATHLON ESORDIENTI FEMMINE 8.