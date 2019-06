Idea Nuoto Albenga: staffette d'oro ai Campionati Regionali

Dopo gli importanti risultati che ne stanno caratterizzando la stagione agonistica ai vari livelli e categorie, sia in ambito regionale che nazionale, i giovani atleti dell'Idea Sport ssd di Albenga si sono resi protagonisti di successo anche nel campionato regionale a squadre in vasca lunga che lo scorso week-end ha avuto luogo, come da tradizione, presso l'impianto natatorio della Città di Rapallo.

Anche in tale contesto, presenti le squadre più importanti e blasonate del panorama natatorio ligure, i giovani nuotatori della società ingauna sono entrati in acqua più agguerriti che mai rendendosi protagonisti di brillanti prestazioni individuali finalizzate alla conquista punti per la graduatoria di società, con due atleti (Gabriele Mirotta e Ruben Cacciamani) che hanno anche realizzato il tempo per il campionati italiani che avranno luogo il prossimo mese di agosto a Roma, dando poi vita ad avvincenti ed impegnative staffette, sia maschili che femminili, che hanno letteralmente entusiasmato il pubblico presente sulle tribune. La staffetta composta da Ruben Cacciamani, Gabriele Mirotta, Ludovico Romaniello e Andrea Filadelli, fresco dei titoli iridati italiani nella 10 e 5 km in acque libere, ha conquistato la medaglia d'oro nella 4x200 stile libero Juniores Maschi al termine di una gara al cardiopalma, conquistando invece medaglia di bronzo nella 4x100 stile libero riservata sempre alla categoria Juniores.

Non da meno sono state le ragazze con la medaglia d'oro conquistata nella 4x100 stile libero, categoria Cadette, dalla staffetta composta dalle atlete Giulia D'Alessandro, Martina Canova, Anna Filadelli (sorella di Andrea) e Martina Guarisco, che hanno tenuto la testa della gara sin dalla prima frazione senza mai mollare un metro alle avversarie, ma anzi incrementando il loro vantaggio, terzo gradino del podio e quindi medaglia di bronzo conquistata invece nella 4x100 misti, categoria Ragazzi Femmine, dalle atlete Ambra Ottonello, Emma Balbis, Amelia Celiberti e Valentina Valle.

La somma dei punteggi delle prestazioni dei singoli atleti, cui si sono aggiunte quelle delle staffette, ha permesso alla società “Idea Sport” di guadagnarsi la medaglia d'argento nel campionato regionale a squadre, categoria Ragazzi, nonostante un vivaio di atleti più contenuto rispetto ad altre realtà della Liguria, confermandola scuola di assoluta eccellenza nel panorama natatorio regionale. Soddisfatto l'allenatore Renato Marchelli, emblema di passione e competenza, il quale ha sottolineato come tale risultato sia ancora più importante in assenza di allenamenti in vasca lunga, invitando i suoi giovani atleti a continuare a lavorare con impegno, credendo nei loro mezzi, in vista dei prossimi impegni stagionali già solo a partire da quello di fine giugno presso l'impianto polisportivo “La Sciorba” dove avrà luogo il “Memorial Morena”.