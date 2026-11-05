Vela | Pre Winter Championship Race, sabato il prologo nelle acque levantine

Le acque del Golfo del Tigullio si preparano ad accogliere la grande vela d'altura per un fine settimana all'insegna dello sport, della tecnica e della tradizione marinara. Sabato andrà in scena la Pre Winter Championship Race, prologo ideale che anticipa l'atteso debutto, previsto per domenica, del 51° Campionato Invernale del Golfo del Tigullio, storica rassegna patrocinata dal Comune di Lavagna, supportata da Marina di Lavagna e organizzata dal Comitato Circoli Velici del Tigullio formato da Circolo Nautico Lavagna, Circolo Nautico Rapallo, Circolo Velico S.Margherita Ligure, Lega Navale Chiavari-Lavagna, Lega Navale Rapallo, Lega Navale di S.Margherita Ligure, Lega Navale di Sestri Levante, Yacht Club Chiavari e Yacht Club Italiano.



La Pre Winter Championship Race si snoderà lungo un percorso costiero di grande fascino tecnico e paesaggistico: partenza e traguardo saranno fissati nelle acque antistanti Lavagna, con la flotta chiamata a risalire il golfo per compiere un suggestivo passaggio davanti alla celebre cornice di Portofino. Un tracciato che metterà a dura prova tattici ed equipaggi, costretti a interpretare le insidie delle correnti e i repentini salti di vento tipici dell'area del promontorio.





Per garantire confronti equilibrati ed entusiasmanti, le imbarcazioni iscritte saranno suddivise in due distinte categorie: Sport Boat (per gli scafi dalle caratteristiche più tirate e performanti) e Cruising Boat, riservata alle imbarcazioni da crociera. La graduatoria finale terrà conto della lunghezza fuori tutto (LOA) delle imbarcazioni, ripartendo i partecipanti in tre scaglioni dimensionali: gruppo 1 (lunghezza superiore a 14,01 metri), gruppo 2 (lunghezza compresa tra 10,01 e 14 metri) e gruppo 3 (lunghezza inferiore a 10 metri). A seguire la cerimonia di premiazione e la festa presso la Marina di Lavagna in prossimità bar "La Randa".



Al momento risultano iscritte una cinquantina di imbarcazioni, tra le quali i protagonisti della Tigullio Race 50 del 2025: Padawan, il Farr 30 di Donald Hart, Sease, il Farr 30 di Giacomo Loro Piana, e Mary Star of the Sea, il J80 di Bram Renier.



A partire da domenica 8 novembre, gli equipaggi saranno in gara nell'ambito del 51° Campionato Invernale Golfo del Tigullio nelle classi ORC, IRC, monotipo e rating FIV, nell'ambito di due manche da tre week end cadauna. La prima sarà articolata nelle giornate di domenica 8 novembre, sabato 21 novembre e domenica 22 novembre, sabato 12 e domenica 13 dicembre 2026. La seconda si terrà nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 gennaio, sabato 30 gennaio e domenica 31 gennaio, sabato 13 e domenica 14 febbraio 2027 (giornata di premiazione). Sono previste numero 10 prove per la prima manche, numero 12 per la seconda manche e 22 per il Campionato. Ogni giorno potranno essere disputate massimo tre prove.



"Siamo davvero entusiasti di dare il via a questa nuova stagione nel Golfo del Tigullio, un'avventura che quest'anno taglia l'importante traguardo della cinquantunesima edizione - racconta l'organizzatore Franco Noceti - Tutto comincerà sabato con la Pre-Winter Championship Race, una vera e propria festa del mare aperta a tutti e pensata per far gareggiare ogni tipo di imbarcazione ad armi pari. Sarà il perfetto preludio a una domenica che vedrà l'inizio ufficiale del 51° Campionato Invernale del Tigullio. Un sentito ringraziamento alla Marina di Lavagna, il cui supporto logistico e la disponibilità degli ormeggi sono fondamentali per accogliere al meglio la flotta, e al Comune di Lavagna che da quest'anno ci segue con attenzione. Ci aspettano quattro mesi intensi di grande vela d’altura, resi unici dal lavoro di squadra dei nostri circoli e dalla bellezza del nostro mare."



Per i quattro mesi dell’evento, la partenza della prima prova, per le regate che si svolgeranno la domenica, potrà essere effettuata a partire dalle ore 9, per quelle del sabato dalle ore 12. L’Invernale è affiancato da storici partner come Venti Sails, attiva anche nell’organizzazione degli allenamenti previsti nelle mattinate del sabato, e Grondona.