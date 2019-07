Calcio, Albissola. Ufficializzato il nuovo allenatore, sarà Maurizio Renda

"Sono state per noi settimane difficili, sportivamente e imprenditorialmente parlando. Perdere la Serie C per la mancanza di un impianto idoneo è stato davvero pesante dopo gli investimenti compiuti da parte nostra. Il malumore della piazza? Quando siamo arrivati abbiamo dato un futuro alla società, raccogliendo risultati sportivi che credo ad Albissola sarà difficile rivedere con altre proprietà in futuro. Abbiamo inoltre riqualificato la foresteria, permettendo ai giovani del territorio e all'intero ambiente di confrontarsi con stadi e società professionistiche e siamo stati gli unici a farlo nel Ponente Ligure nel corso degli ultimi anni. Siamo sereni, come in merito alle ultime parole dell'Assessore Scaramuzza. il tempo è galantuomo e un giorno capiremo tante cose, così come i motivi per cui l'Albissola non è andata a giocare a Savona"