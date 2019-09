Al Fossano Women i tecnici Giovanni Piccardo e Corrado Croce

Nuova esperienza, in provincia di Cuneo, per gli allenatori savonesi Giovanni Piccardo e Corrado Croce, entrambi con trascorsi nel settore femminile Vado FC, recentemente passati nei quadri del Fossano Women.

Piccardo, 38 anni, dopo aver allenato Vado FC e le genovesi dell’Amicizia Lagaccio , sarà alla guida della formazione femminile under 15 del Fossano, iscritta al campionato nazionale giovanile, coadiuvato da Elisa Chiaramello. In questa stagione, grazie alle politiche di sviluppo del calcio rosa, saranno ben diciotto le società del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta ai nastri di partenza della competizione.

Corrado Croce, 52enne, da diversi anni impegnato con le giovanissime del Vado FC, avrà il ruolo di collaboratore tecnico del settore giovanile della società azzurra.

Il Fossano Women, Centro Juventus Youth, vanta oltre settanta tesserate e quattro formazioni femminili giovanili: Under 19, Under 15, Under 12 e Primi Calci.