Canottieri Sabazia: 2 Argenti e 4 Bronzi all'idroscalo di Milano

Si sono svolte all’Idroscalo di Milano, lo scorso fine settimana, le gare di Campionato Italiano assoluti e di categoria. Hanno partecipato alla manifestazione oltre 2000 atleti provenienti da tutta Italia che rappresentavano oltre 100 Società.

La Canottieri Sabazia, presente con 20 atleti, è scesa in acqua agguerrita, riuscendo a conquistare 16 finali nel settore fortemente in crescita della canadese, che le hanno permesso di salire sei volte sul podio per 2 Argenti e 4 Bronzi, e ottenere significativi piazzamenti.

Soddisfazione dallo staff tecnico, presente Laura Bentivoglio che ha ricevuto i complimenti dal presidente Marco Cardente.

Intanto, sempre più si avvicina il mese di ottobre e l’appuntamento con il 40° Trofeo Medaglia d’Argento Presidente della Repubblica: il 5 e il 6 ottobre prossimi in cantiere avremo anche una novità, la Supersfida finale sui 100 metri tra tutte le società che abbiano vinto, in passato, l’ambito Trofeo.

Stanno già arrivando le prime iscrizioni dalla Romania, dalla Bulgaria e dall’Ungheria per quanto riguarda le straniere, e abbiamo avuto la conferma che parteciperà la società S.Giorgio di Nogaro (prima società nella classifica assoluta e 12 titoli italiani conquistati a Milano) che interverrà con oltre 60 atleti.





RISULTATI:





C2, 1000 mt, Ragazzi Maschile:

BRONZO per Alessandro Mito e Marco Tarditi





C2, 1000 mt, Under 23 Maschile:

BRONZO per Francesco Lai e Andrea Tarditi





C4, 1000 mt, Ragazzi Maschile:

ARGENTO per Pietro Casanova, Edoardo Corallo, Mito Alessandro e Marco Tarditi





C2, 500 mt, Under 23 Maschile:

BONZO per Francesco Lai e Andrea Tarditi





C4, 200 mt, Ragazzi Maschile:

ARGENTO per Edoardo Corallo, Pietro Casanova, Alessandro Mito e Marco Tarditi





C4, 200 mt, Under 23 Maschile:

BRONZO per Francesco Lai, Federico Ottonello, Andrea Tarditi e Giulio Vaira









Nella foto A, il gruppo a Milano

Nella foto B, Lai e Tarditi A. al Bronzo sui 500 metri

Nella foto C, Tarditi A. e Lai al Bronzo sui 1.000 metri