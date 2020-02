Atletica Arcobaleno: Lucrezia Mancino quinta agli italiani indoor, Biancardi e Girardi sfrecciano in Svezia

Campionati Italiani Promesse ad Ancona.

In gara a difendere i colori Arcobaleno la biellese Lucrezia Mancino. Lucrezia ha corso prima i 1.500 metri in 4.48.29, crono che le è valso il 9° posto nella classifica finale.

Ottimo il suo piazzamento in 5° posizione sui 3.000 metri, con crono di 10.20.39 ed un po’ di rammarico per una possibile 4° piazza sfuggita per poco più di un secondo.





Trasferta svedese per Luca Biancardi e Francesco Girardi.

Luca ha corso i 60 piani in 7.11, eguagliando così il primato personale. Notevole soprattutto la successiva prova sui 200, gara in cui ha chiuso in 4° posizione assoluta con il nuovo personale ad un interessante 22.50.

Francesco Girardi ha confermato i suoi progressi nella velocità, realizzando a sua volta un doppio primato personale più che soddisfacente: 7.30 e 23.21 i suoi crono. Meno bene nel lungo con qualche problema in battuta: il miglior salto è misurato a 6.16… 9° posto e primo degli esclusi dalla finale.