Calcio, Città di Savona. Anche Francesco Virdis sottoscrive la tessera di sostenitore del nuovo club biancoblu

Sta procedendo a ritmo serrato la campagna di adesioni promossa dal Città di Savona, a favore del neonato club biancoblu.

In questi giorni sui canali social stanno circolando le fotografie con tutte le figure che stanno sostenendo la società del presidente Benucci e l'ultima, in ordine temporale, ha scaldato non poco i cuori degli appassionati del mondo calcistico savonese.

Insieme alla vicepresidente Nadia De Marchi e a Enrico Bardin, ha infatti posato Francesco Virdis, il giocatore più iconico dell'ultima decade biancoblu.

Lo stesso bomber sardo è atteso per i camp estivi del Città di Savona, che si svolgeranno il prossimo luglio presso il campo del Santuario.