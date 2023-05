Calcio dilettantistico. I risultati della domenica. Rimpianto Pontelungo, Camporosso e Serra Riccò proseguono la marcia playoff

E' stata una domenica davvero ricca di appuntamenti post regular season in Promozione e Prima Categoria.

Partendo dal campionato superiore, la Carcarese ha battuto 1-0 il Golfo Pro Recco nella finale di Coppa, decisivo il gol di De Matteis a due minuti dal termine dei supplementari.

Passando ai playoff, lo 0-0 del Serra Riccò con la Praese è valso l'accesso alla finale contro la Sammargheritese (4-0 al Vallescrivia).

A salvarsi nel girone A è invece la Campese che, dopo il 2-2 ad Ospedaletti di otto giorni fa, ha superato 7-1 gli orange tra le mura amiche.

In Prima Categoria sfuma il titolo regionale per il Pontelungo, andato al PSM Rapallo. Non è bastato infatti ai granata il rigore di Sfinjari, dopo le reti di Grilli e Gallotti.

In ottica playoff prosegue la corsa del Camporosso, ancora capoclassifica: i rossoblu hanno battuto 3-2 lo Sporting Aurora (gol di Luci e doppietta di Grifo) replicando al successo mattutino del Pra.

La classifica: