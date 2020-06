Ginnastica. La "quota sospesa" è la nuova iniziativa della Polisportiva Quiliano

Dopo la distribuzione di beni di prima necessità durante la fase più dura dell'emergenza sanitaria, la Polisportiva Quiliano si conferma campione di solidarietà.

La novità arriva dalla Ginnastica, che rivisita in chiave sportiva e trasforma un gesto simbolico come quello del "caffè sospeso" in un'iniziativa sociale dal peso specifico non indifferente.

"Istituiremo la 'quota sospesa' per quanto concerne la Ginnastica", annuncia il numero uno del sodalizio Aureliano Pastorelli. La sezione Ginnastica ha diminuito l'importo delle quote di iscrizione per i mesi di giugno e luglio. Tuttavia, chi vorrà e ne avrà la possibilità potrà versare la quota intera e la differenza verrà raccolta al fine di consentire a chi è in maggiore difficoltà di non rinunciare allo sport.

"Naturalmente – aggiunge Pastorelli – chi usufruirà delle quote resterà nel completo anonimato per garantire la privacy di tutti".

L'iniziativa sta riscuotendo un grande successo e la somma ottenuta al momento è già importante. "In caso di inutilizzo, questi fondi verranno restituiti a chi li ha donati", conclude Pastorelli.