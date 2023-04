Calcio, Albenga. Marinelli azzera i rumors: "Società vicina alla cessione? Chi lo dice in giro è matto"

Con l'avvicinarsi della promozione in Serie D dell'Albenga si stanno rincorrendo giorno dopo giorno tante indiscrezioni sull'evoluzione del rapporto tra il club bianconero e il suo presidente, Simone Marinelli.

Il better savonese non ha nascosto i contatti con un gruppo piemontese per il passaggio societario che, secondo alcune voci, sarebbe stato finalizzato nelle scorse ore.

Un'eventualità smentita seccamente attraverso una storia Instagram:

"La gente è matta, va a dire in giro che ho venduto l'Albenga.

Ma siete matti, io sono l'Albenga asini!"